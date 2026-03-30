Conductores de apps se reúnen en el Ángel de la Independencia por protesta contra Uber; ve alternativas viales

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Marcha este lunes en la Ciudad de México. Foto: X @OVIALCDMX

Trabajadores de plataformas digitales realizan una marcha este lunes 30 de marzo en la Ciudad de México (CDMX). Los manifestantes saldrán del Ángel de la Independencia, con destino a las oficinas de Uber y al Distrito Polanco; a los automovilistas se les recomienda tomar precauciones.

Trabajadores de plataformas digitales marchan este lunes en la CDMX

Alrededor de las 8:20 comenzaron a reunirse los manifestantes en la Glorieta del Ángel de la Independencia. El reporte más reciente del Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la SSC-CDMX menciona que los empleados de plataformas digitales continúan su concentración en el Ángel a la espera de comenzar la marcha, por lo que hay afectaciones en el tránsito de Paseo de la Reforma, al Poniente.

Se recomienda usar Avenida Chapultepec como alternativa vial.

La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informa que los empleados de aplicaciones saldrán del Ángel de la Independencia hacia las oficinas de Uber en México, ubicadas en Hamburgo 206, colonia Juárez. Posteriormente, se dirigirán al Distrito Polanco en el Periférico Manuel Ávila Camacho 137, colonia Polanco.

Los manifestantes exigen una mesa de diálogo para exponer sus demandas, que consisten en mejorar las tarifas; reducir las comisiones, ya que les quitan más del 25%; así como el derecho de ofrecer servicio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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