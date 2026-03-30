Metro CDMX tendrá horario especial el 2 y 3 de abril

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El Metro de CDMX trabajará con horario especial en Semana Santa. Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México (CDMX), el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que los días 2 y 3 de abril operará con horario de día festivo, por lo que pidió a los usuarios tomar precauciones.

¿En qué horario operará el Metro?

El servicio iniciará a las 7:00 de la mañana y concluirá a las 24:00 horas. La medida se aplicará con motivo de Semana Santa. Además, se permitirá el acceso con bicicletas como parte del programa “Tu bici viaja en Metro”.

“Conoce el horario de servicio del Metro para el próximo jueves 2 y viernes 3 de abril, con motivo de la conmemoración de Semana Santa. En ambos días ‘Tu bici viaja en Metro’”.

En México, muchas personas laboran durante Semana Santa, por lo que deberán tomar previsiones, ya que se prevé mayor demanda en otros sistemas de transporte público.

En el CETRAM Pantitlán (Centro de Transferencia Modal), las filas en el Trolebús suelen ser largas; además, el Metrobús y las rutas de camiones registran alta afluencia en estos días.

En diversas ocasiones, usuarios han solicitado que el horario del Metro no cambie en días festivos, ya que la movilidad se complica al tratarse del principal sistema de transporte de la capital. A ello se suma que el CETRAM Pantitlán es un punto clave de conexión con el oriente del Estado de México (Edomex).

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