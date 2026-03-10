Autoridades revelan causa del colapso de edificio en San Antonio Abad

GENERANDO AUDIO...

Edificio en San Antonio Abad fue dañado en 2017. Foto: Cuartoscuro

Un edificio en demolición colapsó la tarde del 9 de marzo en Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, de la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México. El derrumbe dejó personas atrapadas entre los escombros y movilizó a equipos de emergencia y autoridades capitalinas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acudió al lugar junto con autoridades locales y federales para supervisar las labores de rescate y explicar las causas del incidente.

Daño estructural por sismos de 2017 provocó demolición del edificio

De acuerdo con los reportes oficiales, el inmueble ya presentaba daños estructurales previos, por lo que se había solicitado al propietario particular realizar su demolición.

Brugada Molina explicó que el edificio, ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, fue catalogado como de alto riesgo debido a los daños provocados por los sismos de 2017, motivo por el cual se determinó que debía ser demolido.

El colapso ocurrió precisamente mientras se realizaban trabajos de demolición, cuando parte de la estructura cedió. Hasta el momento, autoridades confirmaron que tres pisos, equivalentes a tres losas, se vinieron abajo.

Protección Civil confirma un muerto y continúan labores de rescate

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Míriam Venegas Urzúa, informó que fue localizado el cuerpo de uno de los trabajadores que quedaron atrapados tras el derrumbe.

También señaló que continúan las labores de rescate para ubicar a dos personas que aún permanecen desaparecidas.

“Vamos a hacer todo lo necesario y requerido para poder sacarlos rápidamente”, indicó.

Cuatro trabajadores estaban en el lugar al momento del colapso

Las autoridades confirmaron que cuatro personas trabajaban en el sitio cuando ocurrió el derrumbe. Uno de los trabajadores fue rescatado y trasladado de emergencia al Hospital Rubén Leñero, mientras que otros dos permanecen atrapados entre los escombros.

En el operativo participan elementos de Protección Civil, bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana con personal del ERUM, además de brigadas de la Secretaría de Obras, la Secretaría de Vivienda, y personal de la Defensa, quienes trabajan para localizar a las personas desaparecidas y asegurar la zona.

