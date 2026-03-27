Congreso de la CDMX aprueba reforma al Código Penal y eleva a 15 años la edad en casos de estupro

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Congreso de la CDMX aprueba reforma al delito de estupro. Foto: Getty Images

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó una reforma al Código Penal local para elevar de 12 a 15 años la edad de las víctimas del delito de estupro en CDMX, con el objetivo de fortalecer la protección a niños y adolescentes.

La reforma fue aprobada por unanimidad con 45 votos a favor, y establece que este delito seguirá siendo sancionado con una pena que va de uno a cinco años de prisión, pero ampliando el rango de edad que queda protegido por la ley.

Durante la discusión, legisladores señalaron que la modificación busca garantizar el interés superior de la niñez, así como proteger el desarrollo psicosexual de los adolescentes.

Diferencia entre estupro y abuso sexual infantil: qué cambia con la nueva reforma

Durante la presentación del dictamen, la diputada Yuriri Ayala explicó que el delito de estupro suele confundirse con el , por lo que la reforma también busca aclarar su aplicación.

Explicó que el estupro se refiere a casos en los que existe consentimiento, pero la persona afectada aún no cuenta con la madurez suficiente para tomar decisiones sexuales, mientras que el abuso sexual infantil se comete contra menores que no pueden dar consentimiento.

“El delito de estupro suele confundirse con el abuso sexual. La diferencia principal es que el estupro se comete en contra de personas que ya pueden dar su consentimiento sexual, que generalmente es entre los 12 y 16 años, mientras que el abuso infantil se refiere a conductas cometidas contra menores que aún no tienen esa edad”. Yuriri Ayala Zúñiga, diputada de Morena

Para concretar la reforma, el Congreso aprobó modificaciones a los artículos 180, 181 y 181 Bis del Código Penal de la CDMX, además de ajustes en la denominación del capítulo relacionado con delitos contra la libertad y seguridad sexuales.

Ocho de cada 10 agresiones sexuales contra menores son cometidas por familiares o personas cercanas

Durante la discusión del dictamen, legisladores señalaron que la reforma también responde a la gravedad de los delitos sexuales contra menores en México.

La diputada Elizabeth Mateos afirmó que:

Ocho de cada 10 agresiones sexuales contra menores son cometidas por familiares o personas cercanas

Cuatro de cada 10 víctimas tienen menos de 15 años

Por su parte, otras legisladoras destacaron que la reforma busca facilitar el acceso a la justicia de las víctimas adolescentes, además de fortalecer el marco legal para prevenir estos delitos.

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