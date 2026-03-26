Semovi frena alianza entre MX Taxi y Uber; advierte multas de hasta 47 mil pesos en CDMX

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La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México (CDMX) informó que no existe autorización vigente para que taxis concesionados se integren a plataformas digitales diseñadas para vehículos particulares; esto en referencia a la alianza entre la agrupación MX Taxi y Uber.

La dependencia capitalina advirtió a los concesionarios que eviten incorporarse, ya que podrían enfrentar sanciones de hasta 400 veces la UMA, equivalentes a cerca de 47 mil pesos.

Además, las autoridades de la CDMX indicaron que reforzarán la supervisión de taxis de aplicación para garantizar el cumplimiento de la normativa.

El anuncio generó inconformidad entre taxistas independientes, quienes aseguran que no fueron consultados. En entrevista en “A las nueve en Uno”, el representante del gremio, Edgar Merchand, señaló que la medida representa una competencia desleal y criticó las comisiones de entre 40% y 60% que, afirma, cobra la plataforma por viaje.

También acusó que el sector enfrenta una crisis económica derivada de la falta de actualización tarifaria y la proliferación de transporte irregular. Según dijo, más de 70 mil concesionarios han resultado afectados en la ciudad.

Los inconformes buscan establecer mesas de diálogo con autoridades y empresas, mientras persiste la incertidumbre sobre la legalidad y operación de este esquema.

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