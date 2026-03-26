¡Se busca! Automovilista arrolla y pasa sobre motociclista en Iztacalco

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En Iztacalco, CDMX, embistieron a motociclista. Foto: Getty Images / Ilustrativa

En la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México (CDMX), nuevamente se registró un caso de furia vial en Eje 6 Sur, casi esquina con La Viga, donde un automovilista embistió y pasó por encima de un motociclista.

Fuerte video en Iztacalco

El accidente ocurrió la noche del lunes 23 de marzo; sin embargo, comenzó a viralizarse el video del momento entre la noche del miércoles y la mañana del jueves 26 de marzo. En las imágenes, compartidas por diversos internautas como @HalconOnce, se observa el momento en que un automóvil impactó a un motociclista.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Por el golpe, el conductor de la moto cayó al suelo, pero el vehículo no se detuvo. El motociclista se deslizó varios metros y, posteriormente, el automovilista le pasó por encima.

A pesar de la gravedad, el joven logró arrastrarse hasta la banqueta para evitar ser alcanzado por otra unidad. Testigos que se encontraban en la zona lo auxiliaron.

Automovilista escapa

El conductor de un sedán color oscuro huyó del lugar. No se logró identificar la placa; sin embargo, se señaló que podría tratarse de un vehículo tipo Passat. Los hechos ocurrieron en la colonia Reforma Iztaccíhuatl, en Iztacalco, CDMX.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSP-CDMX) sigue sin emitir información al respecto.

Caso de Iztapalapa

A inicios de año, una mujer embistió a un motociclista en Iztapalapa y lo arrastró varios kilómetros, lo que provocó su muerte. El 10 de febrero, Gaby “N” fue detenida en Oaxaca por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que ejecutó una orden de aprehensión contra la mujer, señalada por su probable participación en estos hechos.

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