Explosión de pipa en el Puente de la Concordia cumple seis meses: ¿qué ha pasado desde entonces?

A seis meses de la tragedia en el Puente de la Concordia. Foto: Cuartoscuro

Después de seis meses, la incertidumbre persiste; los afectados siguen con el dolor de las perdidas humanas y materiales por la explosión de la pipa de gas LP en el Puente La Concordia, registrada en la Calzada Ignacio Zaragoza, que dejó acuerdos reparatorios por 480 millones de pesos para víctimas y familiares. Las investigaciones de la Fiscalía de la CDMX determinaron que el accidente ocurrió por exceso de velocidad y pérdida de control del conductor, mientras continúan indagatorias sobre la empresa propietaria de la unidad.

Desde el día del incidente, se dio acompañamiento a las personas afectadas para garantizar que la empresa responsable y la aseguradora cumplieran con los acuerdos para indemnizar a quienes perdieron a familiares, resultaron lesionados o tuvieron daños en su patrimonio.

Investigación por explosión de pipa en Puente La Concordia

La Fiscalía de la CDMX determinó que la explosión de una pipa en el Puente La Concordia ocurrió debido al exceso de velocidad con el que circulaba la unidad y la pérdida de control por parte del conductor, por ello se instauraron modificaciones al Reglamento de tránsito, que son:

Reducción de velocidad a 30 km/h para transporte de sustancias peligrosas

para transporte de sustancias peligrosas Restricción de horarios para la circulación de pipas

para la circulación de pipas Aplicación de monitoreo en tiempo real, se utilizará para rastrear velocidad y ubicación de unidades con hidrocarburos

Las autoridades descartaron que existieran fallas en el pavimento como causa del accidente.

Por su parte, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) mantiene una investigación sobre la empresa propietaria de la pipa (Silza, parte del Grupo Tomza) para determinar posibles omisiones en protocolos de seguridad, así como revisar las condiciones laborales del conductor, incluida la posible fatiga.

Acuerdos reparatorios para víctimas de explosión de pipa

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, explicó que los 480 millones de pesos en acuerdos reparatorios representan una cifra alcanzada tras negociaciones entre víctimas, empresa responsable y aseguradora.

Tras varios meses de hospitalización, todas las personas lesionadas ya fueron dadas de alta. La mayoría de los recursos —cerca del 90 %— ya se ha pagado a familias de fallecidos, lesionados y afectados. No obstante, familiares de víctimas han solicitado apoyo adicional y han señalado a la empresa gasera por las personas que fallecieron en el incidente.

El total de personas fallecidas fue de 32 a causa de quemaduras de diferente gravedad, provocadas por el estallido que afectó varios metros a la redonda el 10 de septiembre del 2025 en la alcaldía Iztapalapa.

Cereza: la perrita rescatada de la explosión en el Puente de la Concordia ahora vive con su cachorro

La fundación “Amor sin fronteras Ana Silvia Diaz F“, que se encargó de los cuidados de Cereza, así como de la cesárea de emergencia que se le tuvo que realizar debido a su estado de salud, informó que tanto la perrita como su cachorro viven juntos y en paz tras ser adoptados por su rescatista.

De 5 cachorros que nacieron de manera prematura, Cerezo fue el único que sobrevivió, por eso, Ana Silvia decidió que era crucial que ambos se quedaran juntos después de más de 56 días internados en un hospital veterinario.

“Cómo han crecido nuestros príncipes, nuestros cerecitos… niños de realeza, no por coronas, sino por la historia que cargan y la dignidad con la que caminan. A donde quiera que vamos, la gente los ve, nos reconoce y nos dice: “¿Nos regala una foto de los niños?”

Infraestructura y memoriales en la zona del accidente

La Calzada General Ignacio Zaragoza y el Puente de la Concordia operan actualmente con normalidad luego de trabajos de reparación en luminarias y muros de contención que resultaron dañados por el incendio derivado de la explosión.

En el lugar donde ocurrió el accidente, colectivos y familiares han colocado memoriales para recordar a las víctimas de este hecho

