Tras derrumbe, autoridades colocan sellos de suspensión en predio de San Antonio Abad

Tres trabajadores fallecieron en derrumbe. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de la Ciudad de México y de la alcaldía Cuauhtémoc colocaron sellos de suspensión de actividades en el predio donde ocurrió el derrumbe de un edificio en Calzada San Antonio Abad, hecho que dejó tres personas fallecidas el 9 de marzo.

El colapso ocurrió mientras se realizaban trabajos de demolición en una estructura que presentaba daños desde los sismos de 2017. Durante el incidente, cuatro trabajadores quedaron atrapados entre los escombros, lo que generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia para realizar labores de rescate.

Autoridades suspenden obras mientras investigan causas del colapso

Tras el derrumbe, personal del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México acudió al sitio para colocar sellos oficiales de suspensión, mientras se realizan las investigaciones para determinar las condiciones que provocaron el colapso del inmueble.

Las autoridades señalaron que la medida busca detener cualquier actividad en el predio mientras se revisan los trabajos realizados por la empresa encargada de la demolición y se recaban evidencias.

Alcaldía Cuauhtémoc detecta irregularidades en el predio

Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó a través de redes sociales que la demarcación también colocó sellos de suspensión por posibles violaciones a disposiciones jurídicas.

Durante la verificación, autoridades detectaron que el inmueble no acreditó contar con un Programa Interno de Protección Civil ni con medidas de seguridad para proteger a los edificios colindantes, lo que representaba un riesgo adicional para la zona.

Suspensión busca preservar evidencias y evitar nuevos riesgos

Con la colocación de los sellos, todos los trabajos de demolición quedan suspendidos para evitar modificaciones en el sitio que puedan alterar elementos clave para la investigación.

Además, la medida busca garantizar la seguridad en el área, ya que parte de la estructura permanece inestable y podría representar un riesgo para construcciones cercanas y para las personas que transitan o trabajan en el lugar.

Confirman muerte de tres trabajadores tras derrumbe

La mañana de este martes fue retirado el cuerpo del tercer trabajador que permanecía atrapado en el edificio ubicado en el número 124 de Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito.

Con la recuperación de la última víctima, las autoridades desactivaron la emergencia en el sitio y los equipos de rescate comenzaron a retirarse del lugar.

La empresa encargada de la demolición, Desarrolladora Metropolitana (DeMet), será responsable de activar los seguros para las víctimas. Aunque en principio contaba con los permisos correspondientes para realizar los trabajos, las autoridades señalaron que estos documentos también serán revisados como parte de la investigación.

