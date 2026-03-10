Activan contingencia ambiental en el Valle de México y anuncian “doble Hoy No Circula” para este miércoles 11 de marzo

GENERANDO AUDIO...

Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó este 10 de marzo de 2026 la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), luego de que se registrara una concentración máxima de 159 ppb de ozono en la estación FES Acatlán, en Naucalpan, Estado de México. Con ello, se pusieron en marcha restricciones a la circulación adicionales, comúnmente conocidas como “doble Hoy No circula”.

Las autoridades explicaron que la acumulación de contaminantes se debe a un sistema anticiclónico, viento débil, intensa radiación solar y temperaturas de hasta 28 grados, condiciones que favorecieron muy mala calidad del aire y llevaron a activar medidas para proteger la salud y reducir emisiones.

Contingencia ambiental: qué autos no circulan el miércoles 11 de marzo de 2026

Como parte de la Fase 1 de contingencia ambiental, varios vehículos deberán suspender su circulación de 5:00 a 22:00 horas este miércoles 11 de marzo en la ZMVM.

Los autos que no podrán circular son:

Vehículos particulares con holograma 2 .

. Vehículos con holograma 1 cuyo último dígito sea 1, 3, 4, 5, 7 o 9 .

cuyo . Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado rojo y terminación de placa 3 o 4 .

, y . Vehículos sin holograma de verificación , incluidos autos antiguos, permisos, pase turístico o placas foráneas (aplican como holograma 2).

, incluidos autos antiguos, permisos, pase turístico o (aplican como holograma 2). 50% de las unidades de reparto de gas LP que no tengan válvula de desconexión seca.

que no tengan válvula de desconexión seca. Vehículos de carga local o federal, que no circularán de 6:00 a 10:00 horas.

En el caso de los taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que tengan restricción, deberán dejar de circular de 10:00 a 22:00 horas.

Quedan exentos los vehículos eléctricos, híbridos, motocicletas, transporte de emergencia, transporte escolar, vehículos para personas con discapacidad y servicios públicos, entre otros.

#InformaciónImportante 🚨

Este miércoles 11 de marzo del 2026 se activa la #ContingenciaAmbiental por ozono en la #CDMX 🌫️



🚘 Consulta qué vehículos tienen restricciones y evita multas.

👉 https://t.co/ywwdYrkIvq



En Locatel lo hacemos fácil para ti. pic.twitter.com/d9Ot9pPbOP — @locatel_mx (@locatel_mx) March 10, 2026

Recomendaciones para proteger la salud por mala calidad del aire

Las autoridades pidieron a la población evitar exponerse al aire contaminado, sobre todo entre 13:00 y 19:00 horas, cuando se registran los niveles más altos de ozono.

Entre las principales recomendaciones de salud están:

Evitar ejercicio y actividades al aire libre entre 13:00 y 19:00 horas .

entre . Suspender actividades cívicas, culturales o deportivas en exteriores en ese horario.

en exteriores en ese horario. Proteger especialmente a infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares .

. No fumar, especialmente en espacios cerrados.

También se recomienda reducir el uso del automóvil, realizar trámites o trabajo a distancia, evitar el uso de aerosoles o solventes y cargar gasolina después de las 18:00 horas o antes de las 10:00 horas.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada sobre la calidad del aire a través de la App Aire, el sitio aire.cdmx.gob.mx o la cuenta @Aire_CDMX.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que estas medidas buscan disminuir la exposición de la población a la contaminación y reducir la generación de contaminantes en la región.