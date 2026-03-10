Habrá paro de taxis en el AICM: amenazan con bloquear entradas a las terminales este miércoles

GENERANDO AUDIO...

Taxistas se oponen a la operación de taxis de aplicación. Foto: Cuartoscuro

Permisionarios y operadores de taxis que trabajan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) convocaron a un paro de labores y una movilización dentro de las instalaciones del aeropuerto a partir de las 9:00 horas de este miércoles 11 de marzo.

De acuerdo con la convocatoria, la protesta contempla bloquear los accesos a las dos terminales del aeropuerto, en inconformidad por la presunta falta de aplicación de la ley hacia plataformas de transporte que operan dentro de zonas federales.

Los organizadores también señalaron que durante la movilización no se brindará servicio de taxis en el aeropuerto, mientras el sector busca que las autoridades se comprometan a hacer cumplir el marco legal vigente en materia de transporte.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.