Anuncian cierre de rampa en Terminal 2 del AICM por trabajos de mantenimiento

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Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó sobre el cierre temporal de una rampa de acceso en sus instalaciones y recomendó a los pasajeros anticipar su llegada para evitar contratiempos antes de sus vuelos.

#AICMinforma:



Por trabajos de mantenimiento, la rampa de acceso a la planta alta, puerta 5 a 8 de la Terminal 2, se encuentra cerrada.



Te sugerimos tomar precauciones para tu salida desde esta Terminal, recomendando tu arribo 3 horas antes para vuelos internacionales y 2 horas… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 7, 2026

Cierre en Terminal 2 del AICM por mantenimiento

De acuerdo con el mensaje difundido por el aeropuerto a través de su cuenta de X, el cierre corresponde específicamente a la rampa de acceso hacia la planta alta de la Terminal 2, en el tramo comprendido entre las puertas 5 y 8, esto debido a trabajos de mantenimiento.

La administración aeroportuaria señaló que esta medida estará vigente mientras se realizan las labores correspondientes en la zona afectada.

AICM recomienda anticipar llegada para vuelos nacionales e internacionales

Ante esta situación, el aeropuerto pidió a los usuarios tomar precauciones al momento de planear su llegada a esta terminal, ya que las condiciones de acceso podrían generar ajustes en los tiempos de traslado dentro de las instalaciones.

Para los vuelos internacionales, la recomendación es llegar al aeropuerto con al menos tres horas de anticipación respecto a la hora programada de salida.

En el caso de los vuelos nacionales, el AICM indicó que los viajeros deben considerar una llegada mínima de dos horas antes de su vuelo.

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