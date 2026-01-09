Copiloto muere tras choque contra muro del Tren Ligero en CDMX

GENERANDO AUDIO...

El conductor fue trasladado al hospital Xoco. Foto: Especial.

Durante la madrugada de este 9 de enero, un auto sufrió un choque al impactar contra el muro de contención del Tren Ligero en la alcaldía de Coyoacán, en Ciudad de México (CDMX), lo que derivó en la muerte de una persona que viajaba como copiloto.

El incidente ocurrió sobre la calzada de Tlalpan y la calle 4, dentro de la colonia Espartaco, según el reporte difundido por el Sistema Internacional de Atención a Desastres y Emergencias (Grupo SIADE).

Un aparente Ford Camaro, de color blanco y con una franja negra, se desplazaba por la vialidad cuando perdió el control, lo que provocó el choque contra el muro de contención del Tren Ligero en CDMX. Además, el auto impactó contra un poste de concreto que quedó recargado sobre un árbol.

Muere copiloto en accidente

Al lugar llegaron policías de tránsito, así como personal especializado, quienes determinaron que murió la persona que viajaba como copiloto.

Además, el conductor -de alrededor de 30 años- quedó lesionado, por lo que fue trasladado al Hospital General de Xoco.

Según Grupo SIADE, el personal de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) envió 20 unidades de la ruta Azteca-Taxqueña a esa ruta del Tren Ligero. Dichos vehículos servirían para trasladar a las y los usuarios afectados.

Hasta las 6:30 horas, personal seguía en el área del accidente realizando las diligencias correspondientes.

