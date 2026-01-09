GENERANDO AUDIO...

Explosión en Paseos de Taxqueña. Foto ilustrativa: Bomberos de la CDMX.

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y usuarios en redes sociales reportan una fuerte explosión en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, por una presunta acumulación de gas.

Explosión en Paseos de Taxqueña por acumulación de gas

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, la mañana de este viernes 9 de enero de 2026 ocurrió una fuerte explosión en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, por una acumulación de gas.

Según Bomberos de la Ciudad de México, recibieron el reporte de un flamazo en este punto de la capital del país, por lo que acudieron rápidamente al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada.

También el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indicó que servicios de emergencia ya estaban acudiendo a las calles Paseo de los Naranjos y Paseo de los Duraznos, en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, por esta explosión.

