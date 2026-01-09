Muestran el nuevo refugio de perros tras operativo en Cuajimalpa

Más de 600 perros fueron trasladados a nuevos espacios de resguardo tras salir del Refugio Franciscano, ubicado en el kilómetro 17 de la carretera México-Toluca, en medio de un conflicto legal por un predio de 13 hectáreas y denuncias por presunto maltrato animal.

De acuerdo con autoridades capitalinas, 304 perros fueron llevados el miércoles a la Reserva para la Protección de la Flora y la Fauna Silvestre Doméstica y del Medio Ambiente, en el Ajusco, mientras que 371 más fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, en Xochimilco. Hasta la tarde del jueves 8 de enero, 200 perros permanecían aún en el Refugio Franciscano.

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, informó que los animales han recibido atención veterinaria, principalmente por deshidratación y otros padecimientos derivados de las condiciones en las que vivían. Señaló que algunos perros presentan daños renales, incluso irreversibles, debido a una alimentación inadecuada, que consistía en pan mojado en mal estado.

Rescate de animales. Foto: Cuartoscuro

En tanto, la Fiscalía General de Justicia continuará con las investigaciones relacionadas con las denuncias por maltrato animal, a fin de deslindar responsabilidades.

Autoridades indicaron que los perros trasladados al Ajusco podrán ser puestos en adopción, con el objetivo de que encuentren un nuevo hogar y mejores condiciones de vida.

