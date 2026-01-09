Locatarios del Mercado de Sonora recibirán apoyos de 50 mil y créditos de 100 mil pesos

GENERANDO AUDIO...

El Mercado de Sonora, en CDMX, ya no vende animales. Foto: Cuartoscuro

Los locatarios del Mercado de Sonora que dejaron la venta de animales y cambiaron de giro comercial recibieron el respaldo del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), que anunció apoyos directos de 50 mil pesos y créditos de hasta 100 mil pesos, como parte de una estrategia para consolidar la eliminación de esta actividad en los mercados públicos de la capital.

“Los mercados de esta Ciudad deben cumplir la ley y deben garantizar que se conviertan en mercados libres de maltrato animal, es decir, que no va a haber maltrato, ni venta, ni compra de animales”, afirmó la jefa de Gobierno de CDMX.

¿Qué se sabe de los apoyos en el Mercado de Sonora?

La mandataria capitalina indicó que, además, los locatarios que lo requieran podrán acceder a créditos que van de 50 mil a 100 mil pesos, los primeros sin intereses y los segundos con una tasa del 3%, además de contar con asesoría gratuita para la aplicación de los recursos.

Brugada reconoció la disposición de las y los comerciantes para cumplir con la Constitución de la Ciudad de México y con las leyes que prohíben la venta de animales vivos en mercados públicos, lo que permitió que el Mercado de Sonora quedara libre de esta práctica.

En ese sentido, reiteró que en los mercados públicos de la ciudad no se permitirá la venta de animales y subrayó que el Mercado de Sonora se convirtió en el ejemplo de esta política. También advirtió a los locatarios que no deben continuar con esta actividad por ninguna vía, ya sea telefónica o clandestina, ya que ante cualquier denuncia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México actuará conforme a la ley.

“El día de hoy es un día histórico. Es un día en el que le decimos a la Ciudad de México que no va a haber venta de animales en los mercados públicos y el ejemplo lo pone el mercado de Sonora”, expresó.

Mantenimiento al Merado de Sonora

La Jefa de Gobierno, realizó un recorrido por el mercado, se comprometió a impulsar un mantenimiento mayor al inmueble, en coordinación con la alcaldía Venustiano Carranza, y aseguró que se destinarán los recursos necesarios para mejorar las condiciones del mercado.

