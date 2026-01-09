GENERANDO AUDIO...

Sigue la contingencia en CDMX y zonas del Edomex. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) indicó que sigue la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Cómo queda Hoy No Circula?

Hoy viernes 9 de enero de 2026, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “00” y “0”, engomado azul, terminación de placa 9 y 0

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

La CAME indicó que al filo de las 15 horas ofrecerá su segundo reporte en donde indicará si se mantiene o se levanta la contingencia.

¿Se recomienda hacer actividades al aire libre en contingencia?

En su comunicado, la CAME pidió a la población evitar hacer actividades entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.