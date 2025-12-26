Corte de agua en Xochimilco: trabajos de mantenimiento afectarán a 7 colonias

GENERANDO AUDIO...

En Xochimilco, CDMX, hay corte de agua.

En la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México (CDMX), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que este 26 de diciembre inician los trabajos de mantenimiento en el sistema de Rebombeo La Noria. Por ello, en siete colonias se suspendió el servicio del líquido.

¿A qué hora inician los trabajos?

Los trabajos de mantenimiento del personal de la SEGIAGUA iniciaron a las 8:00 de la mañana y se extenderán hasta el sábado 27 de diciembre.

¿Qué colonias en Xochimilco no tienen agua?

Datos de la dependencia indicaron que las colonias sin servicio de agua potable son:

Ampliación Tepepan

La Noria

Las Peritas

Jardines del Sur

La Huichapan

Tierra Nueva

San Marcos

“El suministro será restablecido el 27 de diciembre alrededor de las 20:00 horas, al finalizar las labores correspondientes”, precisó la SEGIAGUA.

¿Cómo solicitar una pipa de agua?

El corte en el suministro provocará una falta de recurso hídrico. Para solicitar una pipa, puedes comunicarte a la Línea H2O, que es el *426. Es importante que la ciudadanía tome precauciones ante este desabasto..

