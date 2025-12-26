Padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa encabezan las movilizaciones en CDMX este 26 de diciembre
Este viernes 26 de diciembre de 2025 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas una marcha, dos concentraciones, siete citas agendadas, una rodada en patines, 11 eventos de esparcimiento y 10 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas previstas hoy en la Ciudad de México
Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 11:00
- Punto de inicio: Glorieta de Peralvillo
- Calzada de los Misterios y Manuel González, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo
- Destino: Basílica de Santa María de Guadalupe
- Demanda:
- “135 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir verdad, justicia y cárcel para los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas
- Organizaciones en apoyo:
- Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa
- Sindicato Mexicano de Electricistas
- Observaciones:
- No se descarta el arribo de autobuses con manifestantes
- Posible incorporación de otras organizaciones sociales
- Aforo estimado: 300 personas
Concentraciones programadas
Generación Z México
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 11:00
- Lugar: Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”
- Dr. Balmis No. 148, colonia Doctores
- Motivo:
- Acción ciudadana para ofrecer alimentos a pacientes y familiares
- Apoyo emocional a personas que enfrentan la pérdida de un ser querido
- Exigencia de atención oportuna, medicamentos y condiciones dignas en hospitales públicos
- Aforo estimado: 40 personas
Colectivo Génesis
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 13:15
- Lugar: Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México
- Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores
- Demanda:
- Exigen justicia para una familia que, de acuerdo con los convocantes, ha sido víctima de amenazas y actos de difamación a través de medios de comunicación
- Organización en apoyo:
- Fundación Azul Violeta
- Aforo estimado: 30 personas
