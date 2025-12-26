GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 26 de diciembre. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 26 de diciembre de 2025 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, dos concentraciones, siete citas agendadas, una rodada en patines, 11 eventos de esparcimiento y 10 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas previstas hoy en la Ciudad de México

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 11:00

11:00 Punto de inicio: Glorieta de Peralvillo Calzada de los Misterios y Manuel González, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo

Glorieta de Peralvillo Destino: Basílica de Santa María de Guadalupe

Basílica de Santa María de Guadalupe Demanda: “135 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir verdad, justicia y cárcel para los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas

Organizaciones en apoyo: Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa Sindicato Mexicano de Electricistas

Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses con manifestantes Posible incorporación de otras organizaciones sociales

Aforo estimado: 300 personas

Concentraciones programadas

Generación Z México

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 11:00

11:00 Lugar: Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” Dr. Balmis No. 148, colonia Doctores

Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” Motivo: Acción ciudadana para ofrecer alimentos a pacientes y familiares Apoyo emocional a personas que enfrentan la pérdida de un ser querido Exigencia de atención oportuna, medicamentos y condiciones dignas en hospitales públicos

Aforo estimado: 40 personas

Colectivo Génesis

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 13:15

13:15 Lugar: Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores

Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México Demanda: Exigen justicia para una familia que, de acuerdo con los convocantes, ha sido víctima de amenazas y actos de difamación a través de medios de comunicación

Organización en apoyo: Fundación Azul Violeta

Aforo estimado: 30 personas

