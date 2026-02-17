Brugada presume que enero de 2026 fue el mes más seguro en 11 años en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Aumentó la seguridad en la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), aseguró que el pasado mes de enero fue el mejor inicio de año en materia de seguridad, ya que se registró la incidencia delictiva más baja de los últimos 11 años.

Enero 2026 fue el año más seguro desde 2015, asegura Brugada

De acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno de la Ciudad de México, en enero de 2026 disminuyeron un 19% los delitos de alto impacto en comparación con enero de 2025, y un 68% al respecto con el mismo mes de 2019.

También disminuyó el promedio diario de delitos de alto impacto, pasando de 59 a 47 casos, lo cual representa una reducción del 11%. Incluso las llamadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para denunciar delitos disminuyeron un 11.1%.

Datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señalan que entre el 5 de octubre de 2024 y el 31 de enero de 2026 se detuvo a 8 mil 822 personas por delitos de alto impacto, lo que permitió la desarticulación de 35 células criminales y la captura de 53 objetivos prioritarios generadores de violencia.



Brugada añadió que durante enero pasado, el robo de vehículo con violencia se redujo un 87% frente a enero de 2019 y un 53% respecto a 2025. En lo general, hay una reducción histórica en el delito de robo de vehículo del 37% al comparar los registros de enero de este año frente a los del 2025, y del 69% al comparar este periodo en 2019.

Otros delitos que disminuyeron

Robo a personas en espacio público descendió 16% en el último año, y 64% frente a 2019

descendió 16% en el último año, y 64% frente a 2019 Se registraron 61 casos de homicidio durante enero 2026, cifra significativamente menor a los 135 ocurridos durante el mismo mes pero en 2019

durante enero 2026, cifra significativamente menor a los 135 ocurridos durante el mismo mes pero en 2019 El robo a personas en espacio público descendió 16% en el último año, y 64% frente a 2019

descendió 16% en el último año, y 64% frente a 2019 El delito de robo a transeúnte con o sin violencia presentó una disminución del 14% de enero de 2025 a enero de 2026; y del 59% respecto a 2019

presentó una disminución del 14% de enero de 2025 a enero de 2026; y del 59% respecto a 2019 Se logró una disminución del 100% en el robo a pasajeros del Metrobús al comparar enero de 2026 frente al mismo periodo en 2026 y 2019

al comparar enero de 2026 frente al mismo periodo en 2026 y 2019 El robo a pasajeros a bordo de microbús con o sin violencia se redujo en 94% respecto a 2019, y 73% respecto 2025.

con o sin violencia se redujo en 94% respecto a 2019, y 73% respecto 2025. Robo a pasajeros en el Metro disminuyó en un 69% respecto a 2019 y un 6% comparado a 2025

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento