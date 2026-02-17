Ciudades más contaminadas del mundo: en qué lugar está la CDMX

GENERANDO AUDIO...

La Ciudad de México (CDMX) figura entre las 50 capitales con más contaminación del mundo, pese a que ha mejorado sus niveles de aire en las últimas décadas. Guarda similitudes con Nueva Delhi, una de las más contaminadas del mundo.

Hasta este 17 de febrero, la capital mexicana figuraba en la posición 37 de las ciudades con peor calidad del aire, de acuerdo con el ranking en vivo del World Air Quality Report.

Y es que, CDMX registró un Índice de Calidad del Aire (AQI+US) de 79 puntos, por lo que quedó en semáforo amarillo de contaminación.

Sin embargo, eso refleja un estado “moderado”, ya que hay riesgos a la salud a partir de los 101 AQI+US, según IQ Air.

Además, en la capital mexicana hay material contaminante PM 2.5, como se le conoce a la mezcla de partículas sólidas y gotas líquidas suspendidas en el aire, compuestas de polvo, hollín, metales y sustancias químicas, con un diámetro igual o superior a 2.5 micras.

Ciudades con peor calidad del aire

Dakar, Senegal

Daca, Bangladesh

Lahore, Pakistán

Kabul, Afganistán

Hanói, Vietnam

Katmandú, Nepal

KJoltara, India

Chongqing, China

Teherán, Irán

Delhi, India

Ciudades más limpias del mundo

Auckland, Nueva Zelanda

Sídney, Australia

Singapur, Singapur

Seattle, Estados Unidos

Canberra, Australia

Kioto, Japón

Praga, República Checa

Berna, Suiza

Múnich, Alemania

Helsinki, Finlandia

CDMX, una de las ciudades con más contaminación en 1990

Durante la década de 1990, CDMX fue considerada como una de las ciudades con más contaminación del mundo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Desde entonces, el país adoptó medidas para combatir la contaminación del aire. Entre ellas, la instalación de una refinería, limitaciones al contenido de azufre del combustible industrial; el Hoy No Circula, la ampliación del transporte público e inspecciones sobre emisiones contaminantes.

Que CDMX haya bajado en el ranking de capitales más contaminadas “refleja que, si bien el desafío persiste, se ha logrado un progreso significativo”, dijo la ONU.

Similitudes entre CDMX y Nueva Delhi

Existen similitudes entre CDMX y Nueva Delhi que influyen en que ambas ciudades tengan altos índices de contaminación. Actualmente, la capital de India enfrenta problemas críticos por una mala calidad del aire que supera los 450 puntos del AQI, según el Consejo Central de Control de la Contaminación

Ambas urbes padecen del “efecto cazuela”, el cual, provoca un incremento de la contaminación por encontrarse en cuencas cerradas.

Nueva Delhi está rodeada de los Himalayas, los cuales, fungen como una barrera que frena los vientos fríos del norte e impide que la contaminación se disperse hacia Asia Central. Por su parte, CDMX está rodeada por el Ajusco y la Sierra Nevada.

Su condición de cuentas cerradas provoca que sufran un efecto conocido como “inversión térmica”, el cual, impide la dispersión de contaminantes.

La Revista UNAM describe que este fenómeno nace cuando el calor del pavimento y del concreto queda atrapado en el cielo durante las noches, antes de las capas superiores de la atmósfera El suelo y las capas cercanas a la tierra se enfrían, provocando la inversión térmica.

El aire caliente queda atrapado en el área de la inversión térmica, provocando que se acumulen los contaminantes del aire, mismos que no alcanzan a dispersarse a una mayor altura.

Lo usual, es que las corrientes ascendentes de aire eleven los contaminantes hacia “arriba”. Posteriormente, estos suelen dispararse por la circulación general de la atmósfera.

