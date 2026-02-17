Contingencia ambiental en CDMX: ¿por qué llegó en invierno?

| 12:20 | Pablo Valdes - Juan Rivas | UnoTV

La contaminación volvió a encender las alertas en la Ciudad de México (CDMX) ¡y en pleno invierno!
En entrevista para “A las nueve en Uno”, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) explicó por qué la contingencia ambiental se adelantó este 2026 en el Valle de México.

  • Cambios climáticos, inversión térmica, incendios y acumulación de contaminantes están provocando que el ozono alcance niveles peligrosos antes de la primavera.

Además, revela qué tanto influye la refinería de Tula y qué medidas sí ayudan a reducir la exposición.

Etiquetas: , , , ,