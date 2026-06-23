Cuatro marchas y actividades mundialistas generarán tráfico en la CDMX este 23 de junio

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Podría haber tráfico por los 18 Fan Fest. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 23 de junio se realizarán 21 protestas, concentraciones y actividades culturales y deportivas, la mayoría relacionadas con el Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX).

De forma específica, habrá cuatro marchas; dos concentraciones; tres citas agendadas; una rodada ciclista y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 23 de junio, destacan protestas de juzgadores federales y de madres de personas desaparecidas, así como los Fan Fest donde se transmiten los partidos del Mundial 2026 en CDMX.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 23 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/pLsZwWNqwH — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 23, 2026

Protestas en CDMX para este 23 de junio

Juzgadoras y Juzgadores Federales Cesados con la Reforma Judicial

Hora: 09:30

Lugar 1: Monumento a la Revolución

Lugar 2: Senado de la República, en Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc

Destino: Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Llevarán a cabo una marcha por el incumplimiento de indemnizaciones y pensiones constitucionales por parte del Órgano de Administración Judicial.

Aforo: 50

Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C.

Hora: 09:30

Lugar: Parque de la Bombilla, en avenida Insurgentes Sur y avenida de la Paz, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón

Destino: Por definir

Motivo: Se manifestarán en contra de la reforma judicial aprobada el 15 de septiembre de 2024, al señalar que persisten fallas que afectan el acceso a la justicia de personas mexiquenses, además de exigir un Poder Judicial independiente y comprometido con los derechos humanos.

Aforo: 60

Resistencias MX

Hora: 10:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Marcharán en apoyo a las familias buscadoras que continúan exigiendo respuestas, verdad y justicia.

Aforo: 100

Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente

Hora: 11:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Realizarán una marcha denominada “Alto a la criminalización del pueblo Triqui” para exigir la libertad de uno de sus agremiados, justicia para sus compañeros asesinados y el cese de la criminalización de comunidades y organizaciones en resistencia.

Aforo: 100

Concentraciones

Comunidad IBQ

Hora: 13:00

Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en avenida Wilfrido Massieu 399, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero

Motivo: Llevarán a cabo una asamblea general para informar sobre el avance del movimiento y de las mesas de trabajo, además de dar a conocer su plan de acción a seguir.

Aforo: 30

Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

Hora: 17:30

Lugar: Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Realizarán un mitin de la comisión especial de búsqueda por el caso de la desaparición forzada de líderes sociales y militantes del Ejército Popular Revolucionario desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca.

Aforo: 50

Citas agendadas para hoy

Movimiento Indígena Artesanal Originario de México A.C.

Hora: 11:00

Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan espacios para la venta de sus artesanías.

Aforo: 20

Jubilados y Pensionados de la Caja de Previsión

Hora: 14:00

Lugar: Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, en Fray Servando Teresa de Mier 77, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan el pago de incrementos salariales.

Aforo: 35

Grupo Nahuatl Artesanos Comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México

Hora: 17:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan espacios para la venta de sus artesanías e incorporación a programas de vivienda.

Aforo: 50

Rodadas ciclistas

Xochimilco en Bici

Hora: 20:00

Lugar: Prolongación División del Norte 4901, colonia San Lorenzo la Cebada, alcaldía Xochimilco

Destino 1: colonia San Diego, alcaldía Xochimilco

Destino 2: Estadio Ciudad de México

Aforo: 20

Actividades relacionadas al Mundial 2026

FIFA Fan Festival

Hora: 09:30

Lugar: Zócalo capitalino

Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026

Aforo: 55,000

Festival Campo Marte 26

Hora: 08:00

Lugar: Campo Marte, alcaldía Miguel Hidalgo

Fecha: Del 10 de junio al 19 de julio de 2026

Aforo: 10,000

Festivales Futboleros en la CDMX

Hora: 10:00

Lugares: Parque de la Bombilla, Parque Tezozómoc, Campos Revolución, Utopía Meyehualco, Central de Abasto, Unidad Independencia del IMSS, Deportivo Vivanco y Deportivo Xochimilco

Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026

Observaciones: Transmisión en pantallas gigantes de los partidos del Mundial FIFA 2026.

Gigantes del Futbol

Hora: Durante el día

Lugar: Corredor de Paseo de la Reforma

Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026

Aforo: 5,000

Futlán, Tierra de Futbol

Hora: Durante el día

Lugar: Parque Aztlán, alcaldía Miguel Hidalgo

Fecha: Del 1 de junio al 19 de julio de 2026

Aforo: 1,500

Corredores Turísticos

Hora: 06:00

Lugares: Zócalo, Plaza Garibaldi, Palacio de Bellas Artes, Monumento a la Revolución, Paseo de la Reforma, Zona Rosa, Glorieta del Ángel de la Independencia, Glorieta de Insurgentes, Parque México, Fuente de Cibeles, Centro de Coyoacán, Centro de Tlalpan, Embarcadero de Nativitas, Plaza San Jacinto, Plaza San Ángel, Basílica de Guadalupe, Polanco, Polanquito y Embarcadero de Xochimilco

Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Toma rutas alternas y prevén tus traslados para evitar tráfico en CDMX por las protestas de este martes 23 de junio.

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