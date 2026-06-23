Cuatro marchas y actividades mundialistas generarán tráfico en la CDMX este 23 de junio
Este martes 23 de junio se realizarán 21 protestas, concentraciones y actividades culturales y deportivas, la mayoría relacionadas con el Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX).
De forma específica, habrá cuatro marchas; dos concentraciones; tres citas agendadas; una rodada ciclista y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Para este 23 de junio, destacan protestas de juzgadores federales y de madres de personas desaparecidas, así como los Fan Fest donde se transmiten los partidos del Mundial 2026 en CDMX.
Protestas en CDMX para este 23 de junio
Juzgadoras y Juzgadores Federales Cesados con la Reforma Judicial
- Hora: 09:30
- Lugar 1: Monumento a la Revolución
- Lugar 2: Senado de la República, en Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino: Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Llevarán a cabo una marcha por el incumplimiento de indemnizaciones y pensiones constitucionales por parte del Órgano de Administración Judicial.
- Aforo: 50
Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C.
- Hora: 09:30
- Lugar: Parque de la Bombilla, en avenida Insurgentes Sur y avenida de la Paz, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón
- Destino: Por definir
- Motivo: Se manifestarán en contra de la reforma judicial aprobada el 15 de septiembre de 2024, al señalar que persisten fallas que afectan el acceso a la justicia de personas mexiquenses, además de exigir un Poder Judicial independiente y comprometido con los derechos humanos.
- Aforo: 60
Resistencias MX
- Hora: 10:00
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Destino: Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Marcharán en apoyo a las familias buscadoras que continúan exigiendo respuestas, verdad y justicia.
- Aforo: 100
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente
- Hora: 11:00
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Destino: Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Realizarán una marcha denominada “Alto a la criminalización del pueblo Triqui” para exigir la libertad de uno de sus agremiados, justicia para sus compañeros asesinados y el cese de la criminalización de comunidades y organizaciones en resistencia.
- Aforo: 100
Concentraciones
Comunidad IBQ
- Hora: 13:00
- Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en avenida Wilfrido Massieu 399, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero
- Motivo: Llevarán a cabo una asamblea general para informar sobre el avance del movimiento y de las mesas de trabajo, además de dar a conocer su plan de acción a seguir.
- Aforo: 30
Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”
- Hora: 17:30
- Lugar: Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Realizarán un mitin de la comisión especial de búsqueda por el caso de la desaparición forzada de líderes sociales y militantes del Ejército Popular Revolucionario desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca.
- Aforo: 50
Citas agendadas para hoy
Movimiento Indígena Artesanal Originario de México A.C.
- Hora: 11:00
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan espacios para la venta de sus artesanías.
- Aforo: 20
Jubilados y Pensionados de la Caja de Previsión
- Hora: 14:00
- Lugar: Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, en Fray Servando Teresa de Mier 77, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan el pago de incrementos salariales.
- Aforo: 35
Grupo Nahuatl Artesanos Comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México
- Hora: 17:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan espacios para la venta de sus artesanías e incorporación a programas de vivienda.
- Aforo: 50
Rodadas ciclistas
Xochimilco en Bici
- Hora: 20:00
- Lugar: Prolongación División del Norte 4901, colonia San Lorenzo la Cebada, alcaldía Xochimilco
- Destino 1: colonia San Diego, alcaldía Xochimilco
- Destino 2: Estadio Ciudad de México
- Aforo: 20
Actividades relacionadas al Mundial 2026
FIFA Fan Festival
- Hora: 09:30
- Lugar: Zócalo capitalino
- Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026
- Aforo: 55,000
Festival Campo Marte 26
- Hora: 08:00
- Lugar: Campo Marte, alcaldía Miguel Hidalgo
- Fecha: Del 10 de junio al 19 de julio de 2026
- Aforo: 10,000
Festivales Futboleros en la CDMX
- Hora: 10:00
- Lugares: Parque de la Bombilla, Parque Tezozómoc, Campos Revolución, Utopía Meyehualco, Central de Abasto, Unidad Independencia del IMSS, Deportivo Vivanco y Deportivo Xochimilco
- Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026
- Observaciones: Transmisión en pantallas gigantes de los partidos del Mundial FIFA 2026.
Gigantes del Futbol
- Hora: Durante el día
- Lugar: Corredor de Paseo de la Reforma
- Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026
- Aforo: 5,000
Futlán, Tierra de Futbol
- Hora: Durante el día
- Lugar: Parque Aztlán, alcaldía Miguel Hidalgo
- Fecha: Del 1 de junio al 19 de julio de 2026
- Aforo: 1,500
Corredores Turísticos
- Hora: 06:00
- Lugares: Zócalo, Plaza Garibaldi, Palacio de Bellas Artes, Monumento a la Revolución, Paseo de la Reforma, Zona Rosa, Glorieta del Ángel de la Independencia, Glorieta de Insurgentes, Parque México, Fuente de Cibeles, Centro de Coyoacán, Centro de Tlalpan, Embarcadero de Nativitas, Plaza San Jacinto, Plaza San Ángel, Basílica de Guadalupe, Polanco, Polanquito y Embarcadero de Xochimilco
- Fecha: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026.
Toma rutas alternas y prevén tus traslados para evitar tráfico en CDMX por las protestas de este martes 23 de junio.
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