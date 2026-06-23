Llueve en 14 alcaldías de la CDMX; activan alerta amarilla

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Caos en la CDMX, llueve fuerte en varias alcaldías. Foto: Cuartoscuro

Una intensa lluvia acompañada de fuertes rachas de viento provocó la activación de alerta amarilla en 14 alcaldías de la Ciudad de México. La medida fue emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ante el incremento de precipitaciones registradas en distintos puntos de la capital.

Alerta amarilla por lluvias en la Ciudad de México

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla debido a lluvias fuertes, caída de granizo y ráfagas de viento en distintas zonas de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte oficial, se esperan fuertes precipitaciones, lo que podría generar encharcamientos en vialidades, así como corrientes de agua en calles y avenidas. También se advirtió sobre la posible caída de ramas, árboles, lonas y otros objetos desprendibles.

Las autoridades señalaron que el fenómeno se mantiene bajo monitoreo debido a su desplazamiento e intensidad variable en diferentes puntos de la capital.

Alcaldías en alerta por lluvias intensas

El aviso contempla a 14 demarcaciones de la capital, donde se prevén condiciones meteorológicas adversas que podrían generar encharcamientos, corrientes de agua en vialidades y caída de objetos.

La alerta amarilla aplica para las siguientes alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

En estas demarcaciones se prevé lluvia continua, caída de granizo en zonas puntuales y rachas de viento que podrían generar afectaciones a la infraestructura urbana.

Tormenta con granizo avanza del centro al poniente

De acuerdo con reportes meteorológicos, la tormenta con granizo se desplaza del centro hacia el poniente de la ciudad. El sistema ha generado nubosidad densa y actividad pluvial en varias alcaldías del área central.

Entre las zonas afectadas por el avance del sistema se encuentran Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, donde se han registrado lluvias de intensidad moderada a fuerte, además de posibles descargas eléctricas.

🔴⛈️INTENSA TORMENTA CON GRANIZO se desplaza del centro al poniente de #CDMX con ráfagas de viento



✅Avanza entre Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco pic.twitter.com/E7mzwTxKRf — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) June 22, 2026

En la alcaldía Miguel Hidalgo también se reportaron precipitaciones con variaciones de intensidad en distintos sectores.

🌧️#LLUVIA | 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗟𝗟𝗨𝗩𝗜𝗔 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗟 𝗘𝗡 𝗦𝗘𝗖𝗧𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗔𝗟𝗖𝗔𝗟𝗗𝗜𝗔 𝗠𝗜𝗚𝗨𝗘𝗟 𝗛𝗜𝗗𝗔𝗟𝗚𝗢, 𝗖𝗗𝗠𝗫.



La tormenta que se concentra en el norte de la CDMX ingresa a la alcaldía Miguel Hidalgo, como puede ver en nuestra cámara,… pic.twitter.com/J6ybukbvsp — Sismo Alerta Mexicana (@Sismoalertamex) June 22, 2026

Inundaciones en La Paz, Estado de México afectan vialidades

La fuerte lluvia de esta tarde ha provocado severas inundaciones en el municipio de La Paz, Estado de México, con afectaciones principalmente en la carretera federal México-Texcoco y la México-Puebla.

En la México-Texcoco y su entronque con calle Siervo de la Nación, el nivel del agua superó el metro de altura en el bajo puente que conecta con el distribuidor vial de La Concordia. En este punto, el agua atrapó varios vehículos, incluido un microbús.

‼️LOS REYES LA PAZ BAJO EL AGUA‼️



🚨las lluvias de esta tarde han dejado varias calles inundadas en el municipio de #LaPaz #Edomex.



🚨Proteccion Civil cerró calles y avenidas para garantizar la seguridad de los peatones, pues hay coladeras abiertas. pic.twitter.com/gNblCxteoN — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) June 22, 2026

Personal de la #SSC realiza traslados de usuarios de la línea A del @MetroCDMX de la estación Guelatao a la estación Santa Martha, por interrupción del servicio derivado de la #Lluvia. #MovilidadCDMX #BuenasAcciones pic.twitter.com/MkozLrghZ8 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 22, 2026

Usuarios del transporte público tuvieron que descender de las unidades para ponerse a salvo y continuar su trayecto a pie, mientras el flujo vehicular fue detenido, generando un severo caos vial.

En la autopista México-Puebla, los carriles laterales quedaron anegados por la acumulación de agua. En la zona limítrofe con la Ciudad de México, varios automóviles también quedaron atrapados.

Afectaciones en movilidad y apoyo de la SSC

Las lluvias provocaron afectaciones en el servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro, particularmente en la Línea A, donde se reportaron retrasos e interrupciones derivadas de la acumulación de agua en la zona oriente de la ciudad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron labores de apoyo para el traslado de usuarios, incluyendo el desplazamiento entre estaciones de Guelatao y Santa Marta ante la suspensión temporal del servicio.

🚨 Cerrada la Línea A del Metro



📍 Debido a la fuerte lluvia registrada hace unos minutos, la Línea A del #metroCDMX solo ofrece servicio de Pantitlán a Guelatao.



⚠️ La Calzada Ignacio Zaragoza presenta grave inundación, personal de SSC ayuda con traslados.#PrecauciónVial pic.twitter.com/P7sEkYDhkT — Crónica NLD (@CronicasLDN) June 22, 2026

🌧️🤝 Durante las lluvias de esta tarde en Ermita, elementos de seguridad apoyaron a vecinas y vecinos para cruzar una zona afectada por encharcamientos. Porque servir también es ayudar con pequeñas acciones. #IztapalapaOrgulloDeLaTransformación pic.twitter.com/JmGuFQ5CHj — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) June 22, 2026

En Iztapalapa, una de las alcaldías más afectadas, debido a los encharcamientos que dificultaron el tránsito peatonal y vehicular, por lo que personal de seguridad brindó apoyo para el cruce seguro de personas en zonas con acumulación de agua.

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