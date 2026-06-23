Atención aficionados: Metrobús extenderá servicio este miércoles por el México vs Chequia

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Metrobús amplía horario por partido México vs Chequia. Fotos: Cuartoscuro

La noche de este lunes, la directora general del Metrobús de la Ciudad de México, Rosario Castro, anunció que el horario de servicio de todas las líneas se modificará este miércoles 24 de junio. Por ello, la última unidad saldrá de las terminales a la 1:00 am del jueves 25 de junio.

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En apoyo a la movilidad de CDMX y por instrucción de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, en el marco del encuentro de @miseleccionmx, este miércoles 24 de junio, el servicio en todas las líneas se extiende hasta la 1 am.🌙🚌🏟️ pic.twitter.com/c20X2jPDgq — Rosario Castro (@RosarioCastroE) June 23, 2026

De acuerdo con lo mencionado, la modificación en el horario se debe al compromiso de la Selección Nacional de México ante Chequia, correspondiente al tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026, el cual se disputará en la cancha del Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Ciudad de México. Este duelo se jugará en punto de las 19:00 horas.

Líneas que modificarán su horario de servicio

Rosario Castro, a través de su cuenta de X, aseguró que todas las líneas del Metrobús brindarán servicio hasta la 1:00 am del jueves 25 de junio. Por ello, las siguientes líneas ampliarán su horario:

Línea 1 : Indios Verdes al Caminero

: Indios Verdes al Caminero Línea 2: Tacubaya a Tepalcates

Tacubaya a Tepalcates Línea 3: Tenayuca a Etiopía / Plaza de la Constitución

Tenayuca a Etiopía / Plaza de la Constitución Línea 4: Buenavista a San Lázaro (poniente y oriente), Hidalgo a Pantitlán, Hidalgo a Alameda Oriente y Amajac a Aeropuerto T1 y T2

Buenavista a San Lázaro (poniente y oriente), Hidalgo a Pantitlán, Hidalgo a Alameda Oriente y Amajac a Aeropuerto T1 y T2 Línea 5: Río de los Remedios a Las Bombas

Río de los Remedios a Las Bombas Línea 6: El Rosario a Villa de Aragón

El Rosario a Villa de Aragón Línea 7: Indios Verdes a Campo Marte

De este modo, todas las líneas ampliarán su horario únicamente una hora más, en apoyo a las aglomeraciones por los partidos de la Selección Mexicana, distribuidos en distintos puntos de la Ciudad de México.

Horario habitual del Metrobús

De lunes a sábado, las siete líneas del Metrobús operan desde las 04:30 hasta las 00:00 horas. Por su parte, los domingos las unidades corren todas las rutas de las 5:00 a las 00:00 horas.

No obstante, las líneas 1, 2 y 7 mantienen un horario especial los viernes y los sábados en apoyo a los usuarios. Debido a ello, las últimas unidades salen de las terminales a la 1:00 am.

Aún con el horario extendido para este miércoles 24 de junio, así como los viernes y sábados en las anteriores líneas mencionadas, la tarifa se mantiene en un costo de $6 pesos.

Hasta el momento, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) no ha anunciado modificación en su servicio. Sin embargo, los aficionados podrán contar con el Metrobús en todas sus rutas.

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