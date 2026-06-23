PAN denuncia irregularidades en CDMX por más de mil 360 mdp en obras del Mundial

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Diputados del PAN en la Ciudad de México denunciaron presuntas irregularidades por más de mil 360 millones de pesos en diversas obras realizadas para el Mundial 2026, recursos que forman parte de los más de 23 mil millones de pesos destinados por el Gobierno capitalino para infraestructura relacionada con el torneo.

Los legisladores aseguraron que detectaron posibles sobrecostos, falta de transparencia y obras con deficiencias en proyectos como:

Calzada flotante de Tlalpan

La remodelación de estaciones del Metro

La ciclovía de Tlalpan

Trabajos de imagen urbana

PAN señala presuntas irregularidades en obras del Mundial 2026

El diputado local Ricardo Rubio afirmó que el monto total de las irregularidades detectadas asciende a mil 362.9 millones de pesos. Según explicó, una de las observaciones más relevantes corresponde a la calzada flotante de Tlalpan, obra que tuvo una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos. De acuerdo con Acción Nacional, en este proyecto existiría un presunto sobrecosto superior a los mil 130 millones de pesos.

Otro de los señalamientos está relacionado con trabajos de pintura en puentes peatonales. El PAN indicó que la empresa encargada habría recibido 11.3 millones de pesos por pintar estructuras en más de una ocasión, situación que ya fue denunciada ante la Contraloría capitalina.

El gobierno de la CDMX gastó $713 millones para remodelar algunas estaciones del Metro pero ¿en qué ha beneficiado a los usuarios esto?



Pusieron candelabros, cambiaron vitrales y gastaron millones en arreglos estéticos cuando pudieron invertir ese dinero para darle mantenimiento… pic.twitter.com/xxuBaovRX8 — PAN Ciudad de México (@PAN_CDMX) June 22, 2026

Acusan falta de transparencia en Metro, Tren Ligero y murales

Los legisladores también cuestionaron la remodelación de estaciones del Metro, obra valuada en 713 millones de pesos, donde aseguran haber detectado posibles irregularidades por 213 millones de pesos.

En el caso de la ciclovía de Tlalpan, señalaron observaciones por alrededor de 6.3 millones de pesos. Además, denunciaron que no existe información detallada sobre el uso de 62.1 millones de pesos destinados a trabajos de imagen urbana, incluidos murales con figuras de ajolotes y serpientes emplumadas.

El PAN también cuestionó los 2 mil 300 millones de pesos invertidos en la remodelación del Tren Ligero, transporte en el que continúan registrándose fallas en el servicio.

Los diputados adelantaron que presentarán denuncias penales para que las autoridades correspondientes investiguen los presuntos hechos. Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México no ha emitido una postura sobre estos señalamientos.

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