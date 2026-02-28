Caen “Lexus” y 8 más en Tamaulipas; aseguran lanzacohetes y fusil .50

GENERANDO AUDIO...

Foto: Guardia Nacional

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a Antonio “N”, alias “Lexus” o “Toño”, señalado como principal generador de violencia en Tamaulipas y presunto integrante del Cártel del Golfo, durante un operativo realizado el 26 de febrero en el municipio de Matamoros, informaron autoridades militares.

La acción se llevó a cabo como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, mediante la ejecución de una orden técnica de investigación en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno. En el operativo también fueron detenidas ocho personas más relacionadas con el mismo grupo delictivo.

Detienen a generador de violencia del Cártel del Golfo

De acuerdo con las comandancias de la IV Región Militar y la 8/a Zona Militar, durante la intervención se aseguró armamento y equipo considerado de alto poder.

Entre lo decomisado destacan:

5 armas largas

1 fusil Barrett calibre .50

1 lanzacohetes

1 cohete

1 granada

Cargadores y cartuchos de diversos calibres

5 vehículos

Equipo táctico y electrónico

Las autoridades señalaron que Antonio “N” formaba parte de una célula responsable de diversas actividades delictivas en Matamoros, por lo que su captura representa un golpe relevante a la estructura operativa de la delincuencia organizada en la región.

Autoridades ponen detenidos a disposición del Ministerio Público

Los nueve detenidos, así como el armamento y vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica y continuar las investigaciones correspondientes.

Las fuerzas federales indicaron que el operativo se realizó con apego al Estado de derecho y respeto a los derechos humanos.

La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea reiteraron su compromiso de fortalecer la seguridad y preservar el orden público mediante acciones coordinadas en el país.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.