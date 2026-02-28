México envía más de mil toneladas de víveres a Cuba como ayuda humanitaria

GENERANDO AUDIO...

Dos buques de la Armada de México arribaron este 28 de febrero al puerto de La Habana con casi 1,200 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a la población civil de Cuba, en medio de la crisis económica que atraviesa la isla, informó la Cancillería mexicana.

Las embarcaciones Papaloapan y Huasteco, enviadas por el gobierno de México, transportan 1,193 toneladas de víveres, incluidos alimentos donados por ciudadanos mexicanos como parte de una campaña de apoyo internacional.

Segundo envío de ayuda humanitaria de México a Cuba

Este cargamento representa el segundo envío de ayuda humanitaria mexicana en menos de un mes. El primero llegó el pasado 12 de febrero con unas 814 toneladas de productos, entre ellos leche líquida y en polvo, carne, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, parte de la carga actual —23 toneladas— fue reunida mediante donaciones civiles dirigidas a apoyar a la población cubana ante la escasez de productos básicos.

Crisis económica y presiones internacionales sobre Cuba

La llegada de la ayuda ocurre mientras Cuba enfrenta una crisis prolongada marcada por inflación elevada, apagones constantes y escasez de alimentos y medicinas.

El gobierno cubano acusa a Estados Unidos de aplicar presiones económicas que afectan el suministro energético de la isla. Por su parte, autoridades estadounidenses han permitido la venta de combustibles únicamente a empresas privadas cubanas.

El coordinador de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, advirtió que la situación humanitaria “se agrava día a día” y señaló que no se trata de una escasez temporal, sino de un problema energético estructural que incrementa los riesgos para la población.

El envío mexicano forma parte de acciones de cooperación internacional mientras continúan las tensiones económicas y diplomáticas en la región.

