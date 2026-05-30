Democracia para nuevas generaciones: IECM y UNAM lanzan colección de textos políticos esenciales

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Foto: Cuartoscuro

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron la serie editorial “Clásicos de Política y Democracia”, una colección que busca acercar a la ciudadanía, especialmente a las juventudes, a obras fundamentales del pensamiento político y democrático.

Durante la presentación realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el consejero electoral Ernesto Ramos Mega explicó que el proyecto pretende generar un diálogo entre las nuevas generaciones y textos que, pese a haber sido escritos en otros contextos históricos, siguen siendo relevantes para comprender temas actuales.

Buscan acercar los clásicos de la política a las nuevas generaciones

Ramos Mega destacó que la colección fue diseñada para facilitar la comprensión de obras clave relacionadas con la democracia, los derechos, las libertades y las desigualdades.

“La idea es que también podamos hacer un diálogo entre textos clásicos y las juventudes de hoy”, señaló el consejero electoral.

Además, adelantó que el IECM promoverá un concurso de ensayo para incentivar la lectura y la reflexión crítica entre estudiantes y jóvenes lectores.

“¿Cómo viven estos problemas?, ¿cómo los identifican y qué lógica les encuentran frente a las discusiones de toda la vida?”, planteó Ramos Mega al explicar los objetivos de la iniciativa.

Especialistas destacan vigencia de los textos clásicos

La académica Karolina Monika Gilas subrayó que las obras incluidas permiten analizar problemáticas contemporáneas como el ejercicio del poder, la vigilancia y las desigualdades sociales.

Por su parte, Keshava Rolando Quintanar Cano destacó la importancia de impulsar proyectos que fortalezcan la formación crítica de las juventudes y fomenten una ciudadanía más participativa.

En tanto, Yuria Saavedra Álvarez resaltó el valor del volumen dedicado a los derechos y libertades de las mujeres, al considerar que reúne textos que siguen vigentes para entender la desigualdad y la exclusión.

¿Qué libros integran la colección?

Hasta ahora, la serie editorial está conformada por tres títulos:

Derechos y Libertades de las Mujeres

Sobre el Contrato Social y la Democracia Moderna

Vida en Comunidad

Las publicaciones buscan fortalecer la cultura democrática y promover la reflexión ciudadana a través de textos fundamentales del pensamiento político.

Los tres tomos pueden consultarse y descargarse gratuitamente a través de la Biblioteca Electrónica del IECM.

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