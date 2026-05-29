El oficio ya no convence: en CDMX faltan 90 mil conductores de transporte

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Transporte público CDMX. Foto: Cuartoscuro

La modernización del transporte públicoen la Ciudad de México avanza con nuevas unidades y corredores, pero enfrenta un problema cada vez más evidente: la falta de operadores.

De acuerdo con Daniel Quezada, gerente general de la conexión Centro-Aeropuerto, en todo el sector del transporte existe una falta estimada de alrededor de 90 mil operadores, mientras que su empresa enfrenta actualmente un déficit de 60 conductores.

“La cifra estimada de operadores, hablando de todo el sector de transporte, no específicamente transporte público, más o menos oscila las 90 mil personas faltantes como conductores en el transporte. Específico de conexión Centro- Aeropuerto, pues actualmente traemos un déficit de 60 operadores”, Daniel Quezada, gerente general conexión Centro- Aeropuerto

Operadores destacan que el sistema de movilidad no puede funcionar sin suficientes conductores.

“La figura del operador es muy importante para este tipo de empresas; son la columna vertebral de nuestra operación”, Daniel Quezada, gerente general conexión Centro- Aeropuerto

Choferes prefieren trabajar por cuenta propia

Aunque algunas empresas ofrecen prestaciones como aguinaldo, seguro y vales de despensa, muchos operadores optan por trabajar de manera independiente.

A decir de algunos operadores de transporte público, los salarios ofrecidos por las empresas no siempre resultan atractivos frente a la posibilidad de manejar una unidad propia.

“Sinceramente, las empresas no pagan bien”, Fredy Valencia, operador ruta 5

Varios choferes consideran que trabajar por cuenta propia les permite tener mayor control sobre sus horarios y condiciones laborales.

“Tener uno su propia unidad, todo bien sale mejor, se quita uno de problemas”, Mario González, operador ruta 5

Sin embargo, otros operadores sí ven ventajas en incorporarse a empresas formales, al considerar que ofrecen estabilidad laboral y oportunidades de capacitación.

“Sí, sí, lo recomendaría. Que se animaran a darse una vuelta y, si es posible, se metieran en un curso de estos y hasta firmaran un contrato. Trabajo aquí está”, José Cruz, operador Metrobus

El oficio pierde atractivo entre nuevas generaciones

Independientes o no, para muchos el oficio por sí mismo dejó de ser atractivo, pues ya no genera las ganancias que ofrecía años atrás y que, en muchos casos, los ingresos apenas alcanzan para cubrir gastos de mantenimiento de las unidades.

“Hubo un tiempo en que todas las rutas eran un negociazo redondo. Ahorita muchas veces ya no alcanzan ni para arreglarlos”, Brian Lara, operador ruta 5

A ello se suma la transformación del transporte público en la capital, donde corredores y sistemas administrados por el Gobierno han sustituido gradualmente rutas tradicionales.

Algunos conductores reconocen que existe incertidumbre sobre el futuro de varias rutas concesionadas ante el avance de nuevos modelos de transporte.

“Aquí prácticamente ya nada más estamos esperando que nos digan si acabó la Ruta 5… El gobierno poco a poco ha ido absorbiendo todo el transporte público”, Brian Lara, operador ruta 5

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