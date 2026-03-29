Fiscalía investiga muerte de hombre tras caída en reinauguración del Estadio Azteca

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Reinauguración del Estadio Azteca. Foto: Alejandra Suárez.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que investiga el fallecimiento de un hombre, ocurrido la tarde del sábado 28 de marzo al interior del Estadio Ciudad de México, anteriormente Estadio Azteca, previo al partido amistoso entre México y Portugal, en el marco de la reapertura del recinto rumbo al Mundial de 2026.

A través de una tarjeta informativa, la autoridad detalló que los hechos ocurrieron en la zona de palcos, desde donde la persona cayó hacia el área de estacionamiento, lo que le provocó la pérdida de la vida.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lamenta profundamente el fallecimiento de una persona, ocurrido este sábado 28 de marzo al interior del Estadio Banorte, previo al inicio del partido amistoso de la Selección Mexicana”, indicó la institución en su comunicado.

De acuerdo con la dependencia, tras el incidente acudieron al lugar elementos ministeriales, periciales y de la Policía de Investigación, quienes realizaron el aseguramiento del área, así como el levantamiento de indicios con apoyo de especialistas en criminalística, fotografía y medicina forense.

“Desde el primer momento, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación acudió al sitio para iniciar las diligencias correspondientes”, agregó la Fiscalía.

La institución también señaló que se llevan a cabo análisis de cámaras de videovigilancia del Estadio Azteca y sus accesos, además de la recopilación de testimonios, con el objetivo de reconstruir la mecánica de los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Asimismo, se encuentra en curso el protocolo de necropsia de ley, el cual permitirá establecer con precisión la causa de la muerte y las condiciones en que ocurrió la caída.

Sobre la muerte del aficionado en el Estadio Azteca

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó la muerte horas antes mediante un comunicado en el que señaló que el hombre, presuntamente en estado de ebriedad, intentó descender del segundo al primer nivel brincando por la parte externa del inmueble.

“La SSC informa: en la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja; fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida”, indicó la dependencia.

La autoridad agregó que el hecho fue notificado a las instancias correspondientes, mientras continúan las indagatorias sobre lo ocurrido en el Estadio Azteca.

Hasta el momento, la identidad no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades capitalinas.

La FGJCDMX señaló que continuará con las investigaciones de manera exhaustiva.