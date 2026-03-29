Gobierno de CDMX califica de éxito el operativo implementado en reapertura del Estadio Azteca, con 10 mil aficionados

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Foto: Cuartoscuro

Destacando la asistencia de 10 mil personas al partido entre México y Portugal, el Gobierno de la Ciudad de México calificó de éxito el Operativo Kukulcán, implementado en la alcaldía Coyoacán para el encuentro de reapertura del Estadio Ciudad de México.

Asimismo, policías capitalinos detuvieron a 17 personas presuntos revendedores en las inmediaciones del “Coloso de Santa Úrsula”, mientras que llevaron a cabo 537 pruebas de alcohol entre los aficionados, tanto afuera como adentro de las instalaciones deportivas.

¿Qué es el Operativo Kukulcán de la SSC?

Este sábado, tras la conclusión del partido amistoso entre México y Portugal, con el que se reabrió el Estado Banorte, antes Estadio Azteca, tras su remodelación, el Gobierno capitalino aseguró que el evento se desarrolló de “manera segura, ordenada y con saldo favorable para la ciudadanía”.

Ello, sin saldo blanco tras la muerte de un aficionado en aparente estado de ebriedad tras supuestamente intentar pasar por la parte exterior del segundo al primer nivel de gradas, cayendo al vacío y muriendo en el lugar.

Pese a ello, la administración local acotó en un comunicado conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que los 10 mil aficionados asistentes recorrieron “a pie la conocida ‘última milla‘ en condiciones de seguridad y organización. Los filtros implementados permitieron un acceso ágil, fluido y ordenado al recinto”.

Recalcó el “ambiente familiar” registrado en las inmediaciones y al interior del Estadio Ciudad de México, como se le conocerá en el Mundial 2026, a la vez que resaltó el reordenamiento en la zona a fin de evitar el comercio ambulante en la “última milla”, en la cual la SSC dio servicios de “pintacaritas” de la bandera mexicana, con mariachi amenizando las actividades, mientras cadetes de la Universidad de la Policía ayudaban a personas de movilidad limitada a través de las instalaciones.

A lo que se sumó la detención de 17 presuntos revendedores descubiertos en el lugar, así como la aplicación de 537 pruebas de alcoholemia entre los aficionados, 246 al exterior y 291 al interior del estadio.

De igual forma, el Gobierno de la Ciudad de México reconoció que se registraron varias manifestaciones en las inmediaciones del Estadio Azteca, aunque estas fueron atendidas por personal de la Secretaría de Gobierno de la CDMX (Secgob), así como del Grupo de Diálogo y Convivencia, en aquellas que subieron de tono, mientras que la mayoría habría permitido el desarrollo de la jornada en un ambiente de respeto a los aficionados.

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