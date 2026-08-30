Regreso a clases en CDMX: 15 mil policías vigilarán este lunes las 16 alcaldías

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El regreso a clases en CDMX contará con 15 mil policías. Foto: Cuartoscuro

El regreso a clases en Ciudad de México (CDMX) este lunes 31 de agosto, movilizará a 15 mil policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes serán desplegados en las 16 alcaldías para reforzar la seguridad y las vialidades alrededor de escuelas, rutas de transporte y puntos de concentración de estudiantes y familias.

El dispositivo, denominado “Operativo Regreso a Clases 2026-2027”, comenzará a las 06:00 horas y tendrá como objetivo prevenir incidentes y proteger la integridad física y patrimonial de alumnos, padres de familia, docentes y trabajadores administrativos que regresarán a los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria.

¿Cómo será el operativo de regreso a clases en CDMX?

La SSC informó que en el despliegue participarán elementos de la Policía Preventiva, Policía Bancaria e Industrial (PBI), Policía Auxiliar (PA), Subsecretaría de Control de Tránsito y Unidad de Seguridad Escolar, entre otras áreas de la dependencia.

El operativo contará con mil 410 vehículos oficiales, además de 28 motocicletas, cinco grúas, nueve ambulancias y cuatro motoambulancias.

También participará una unidad de rescate del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), mientras que un helicóptero de Cóndores realizará sobrevuelos de prevención y vigilancia para apoyar las labores del personal desplegado en tierra.

La vigilancia se concentrará principalmente en las inmediaciones de los planteles escolares y en las zonas donde se espera una mayor concentración de personas durante los horarios de entrada y salida.

Vigilancia en Metro, Metrobús y rutas hacia escuelas

Como parte del Operativo Regreso a Clases 2026-2027, los policías también realizarán patrullajes en las rutas de transporte público utilizadas por estudiantes y trabajadores para llegar a los planteles.

Las acciones preventivas incluirán Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y estaciones del Metro, Metrobús, Tren Ligero, Sistema de Transportes Eléctricos y RTP.

La intención es reforzar la vigilancia tanto en los alrededores de las escuelas como en los puntos de conexión del transporte público, particularmente durante los horarios de mayor movimiento.

Tránsito pide evitar doble fila frente a las escuelas

Además de las labores de seguridad, personal de Tránsito realizará acciones de orientación vial para evitar que los automovilistas se estacionen en lugares prohibidos o bloqueen zonas destinadas al paso peatonal.

La SSC pidió evitar detenerse en pasos peatonales, doble o triple fila y zonas escolares restringidas, debido a que estas prácticas pueden reducir la capacidad de circulación y contravenir el Reglamento de Tránsito.

Durante el regreso a clases en CDMX, las autoridades también recomiendan reducir la velocidad al circular por zonas escolares y prestar especial atención a la presencia de estudiantes y peatones.

Recomendaciones para el regreso a clases CDMX 2026

La SSC emitió una serie de recomendaciones para quienes se trasladarán este lunes:

Anticipa tu salida y calcula tiempo adicional para llegar a tu destino

y calcula tiempo adicional para llegar a tu destino Respeta la preferencia peatonal y permite el paso en los cruces

y permite el paso en los cruces Atiende las señales de tránsito y los cambios de luces en los semáforos

Evita estacionarte en lugares prohibidos y frente a accesos escolares

Reduce la velocidad en las zonas escolares

Mantente atento al salir de estaciones, paraderos y otros puntos de transporte público

Permite el paso de estudiantes y padres de familia en las inmediaciones de escuelas

Las autoridades capitalinas también pidieron mantenerse atentos a los reportes de tránsito y a las indicaciones de los agentes que participarán en el operativo.

¿Cuándo inicia el operativo de regreso a clases?

El Operativo Regreso a Clases 2026-2027 comenzará a las 06:00 horas del lunes 31 de agosto, fecha en la que alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas retomarán actividades en las 16 alcaldías.

La vigilancia se extenderá a los principales puntos de movilidad relacionados con el regreso a los planteles, por lo que se prevé un incremento en el flujo vehicular y peatonal desde primeras horas de la mañana.

Para solicitar auxilio o consultar información sobre movilidad, la SSC mantiene disponibles sus canales oficiales, así como los del Centro de Orientación Vial (OVIALCDMX) y la Unidad de Contacto del Secretario (UCS).

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