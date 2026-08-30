Cristhian Pacheco y Alemtsehay Asefa ganan el Maratón de la CDMX Telcel 2026

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Cristhian Pacheco y Alemtsehay Asefa. Foto: Maratón de la CDMX Telcel 2026.

El Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 se llevó a cabo este domingo 30 de agosto, con salida desde Ciudad Universitaria y llegada en el Zócalo, donde el peruano Cristhian Pacheco y la etíope Alemtsehay Asefa se consagraron como ganadores de las ramas varonil y femenil, respectivamente.

La competencia reunió a corredores que recorrieron distintos puntos de la Ciudad de México hasta llegar a la Plaza de la Constitución. En la rama varonil, Pacheco completó el recorrido con un tiempo de 2:10:03 horas, mientras que Asefa encabezó la clasificación femenil con 2:29:30 horas.

Maratón de la CDMX Telcel 2026: Cristhian Pacheco y Alemtsehay Asefa son los ganadores

El peruano Cristhian Pacheco obtuvo el primer lugar de la rama varonil del Maratón de la CDMX Telcel 2026, al cruzar la meta instalada en el Zócalo con un tiempo de 2:10:03 horas.

¡PERÚ TRIUNFA EN MÉXICO! 🇵🇪🥇🇲🇽



Cristhian Pacheco se convierte en el primer varón en cruzar la meta del #MaratonDeLaCiudadDeMéxicoTelcel2026 con un tiempo de 02:10:00#AquiPasa pic.twitter.com/9xBXR1cihj — Claro Sports (@ClaroSports) August 30, 2026

Pacheco fue seguido por los etíopes Anbesa Lencho Tefaye, quien registró 2:11:25 horas, y Balew Yihunie Derseh, con un tiempo de 2:11:58 horas. De esta manera, los tres primeros lugares de la clasificación varonil quedaron de la siguiente manera:

Cristhian Pacheco — 2:10:03 horas Anbesa Lencho Tefaye — 2:11:25 horas Balew Yihunie Derseh — 2:11:58 horas

🏆🏃‍♂️ ¡El Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 ya tiene a sus campeones!



Así quedó el Top 3 de la rama varonil:



🥇 Cristhian Simeon Pacheco Mendoza 🇵🇪 — 2:10:03

🥈 Anbesa Lencho Tefaye 🇪🇹 — 2:11:25

🥉 Balew Yihunie Derseh 🇪🇹 — 2:11:58#MaratónDeLaCiudadDeMéxicoTelcel2026 pic.twitter.com/9dzDyHN97k — Maratón de la Ciudad de México Telcel (@MaratonCDMX) August 30, 2026

En la rama femenil, la victoria correspondió a la etíope Alemtsehay Asefa, quien llegó a la meta después de completar el recorrido en 2:29:30 horas.

¡EL PRIMER LUGAR FEMENIL! 🥇💥✅



Alemtsehay Asefa Kasegn es la primer mujer en cruzar la meta del #MaratonDeLaCiudadDeMéxicoTelcel2026 con un tiempo de 02:29:30 🫡#AquiPasa pic.twitter.com/Ob7pgb44rx — Claro Sports (@ClaroSports) August 30, 2026

El segundo puesto fue para Kidsan Alema, con un registro de 2:32:23 horas, mientras que Tefera Kolole completó el podio femenil con un tiempo de 2:34:04 horas.

La clasificación de los primeros tres lugares de la rama femenil quedó:

Alemtsehay Asefa — 2:29:30 horas Kidsan Alema — 2:32:23 horas Tefera Kolole — 2:34:04 horas

🏆🏃‍♀️ ¡Tenemos campeonas del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026!



Así quedó el Top 3 de la rama femenil:



🥇 Kasegn Alemtsehay Asefa 🇪🇹 — 2:29:30

🥈 Gebremedhin Kidsan Alema 🇪🇹 — 2:32:23

🥉 Tefera Kolole Mekashu 🇪🇹 — 2:34:04



🔥#MaratónDeLaCiudadDeMéxicoTelcel2026 pic.twitter.com/QWpefgKaG2 — Maratón de la Ciudad de México Telcel (@MaratonCDMX) August 30, 2026

El Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 tuvo como punto de partida Ciudad Universitaria y concluyó en el Zócalo, después de que los participantes recorrieran el trazado establecido para esta edición.

Maratón de la CDMX Telcel 2026: México gana en silla de ruedas varonil y femenil

México también ocupó el primer puesto en las dos ramas de la categoría de silla de ruedas del Maratón de la CDMX Telcel 2026.

En la rama femenil, Brenda Osnaya consiguió el primer lugar y repitió el triunfo que obtuvo en la edición de 2025. La mexicana registró de manera extraoficial un tiempo de 1:47:04 horas.

¡BRENDA OSNAYA REPITE VICTORIA! 🇲🇽🥇🫡



La mexicana es la primera en cruzar la meta del #MaratonDeLaCiudadDeMéxicoTelcel2026 en la categoría especial y repite el primer lugar de 2025 dejando a México en lo más alto con un tiempo de 02:00:17#AquiPasa pic.twitter.com/CEFRm5RJC6 — Claro Sports (@ClaroSports) August 30, 2026

El resultado se produjo después de que Osnaya estableciera el año pasado el récord de la prueba, con un registro de 1:59:52 horas. Además, la mexicana llegó a la edición 2026 después de ganar el Medio Maratón de la Ciudad de México 2026.

En la categoría de silla de ruedas varonil, el mexicano Gonzalo Valdovinos consiguió el primer lugar con un tiempo de 1:39:12 horas.

¡MÉXICO EN LA CIMA! 🇲🇽🤩



Gonzalo Valdovinos fue el ganador del #MaratonDeLaCiudadDeMéxicoTelcel2026 con un tiempo de 01:39:12 en la categoría especial varonil#AquiPasa pic.twitter.com/hG1JHh51TU — Claro Sports (@ClaroSports) August 30, 2026

El segundo puesto fue para el también mexicano Pedro Gandarilla, quien terminó con 1:39:48 horas, mientras que el colombiano Luis Francisco Sanclemente completó el podio.

El triunfo permitió a Valdovinos avanzar dos posiciones respecto a su resultado de 2025, cuando terminó en el tercer lugar después de sufrir un accidente durante el recorrido a la salida de Chapultepec.

Con estos resultados, México ocupó los primeros lugares de las categorías de silla de ruedas varonil y femenil en el Maratón de la CDMX Telcel 2026.

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