“Derecho a la sombra” en CDMX: proponen proteger a estudiantes de altas temperaturas en escuelas

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Buscan proteger a los estudiantes. Foto: Cuartoscuro

En el Congreso de la Ciudad de México se propuso una reforma para garantizar el “derecho a la sombra” de los estudiantes y protegerlos de las altas temperaturas en la capital del día. La iniciativa consiste en construir techos en los patios escolares para que disfruten del recreo y otras actividades al aire libre.

Proponen reforma para proteger a estudiantes de las altas temperaturas en CDMX

La diputada local Laura Alejandra Álvarez Soto, del Partido Acción Nacional, propuso reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la de Educación de la CDMX, para cuidar a los estudiantes del calor y sus consecuencia como la insolación y la deshidratación.

De acuerdo con la legisladora blanquiazul, los alumnos de entre 6 y 12 años pasan en promedio hasta 3 horas diarias en el patio, expuestos a las condiciones climáticas. Durante la temporada de calor se llegan a registrar temperaturas superiores a los 30 grados en la ciudad.

“Encontramos un dato alarmante: de 4 mil 500 escuelas primarias que hay en esta Ciudad, más del 60% cuenta con instalaciones inadecuadas para que las y los niños tomen el recreo”. Álvarez Soto.

Para remediar esta situación, la iniciativa busca que los planteles escolares cuenten con espacios para resguardarse del calor, “para poder desarrollar de forma adecuada actividades físicas, recreativas y cívicas al aire libre”.

La propuesta busca incorporar a la Ley de Educación la obligación de proporcionar la infraestructura necesaria para garantizar el derecho a la sombra, como techos, toldos y velarias.

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