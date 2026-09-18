Tormenta en Tlalpan deja espectacular postal: relámpagos iluminan volcanes y el Telpochcalli

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Relámpagos violáceos iluminaron los volcanes al fondo de la CDMX. Foto: Defensa

Una tormenta registrada en Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), dejó una espectacular imagen nocturna en la que varios relámpagos iluminaron el cielo y permitieron distinguir al fondo los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, mientras el conjunto arquitectónico del Telpochcalli, perteneciente al Heroico Colegio Militar, apareció como parte del paisaje.

La imagen fue compartida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y muestra una panorámica de la tormenta sobre la zona urbana de la alcaldía Tlalpan.

En la fotografía se observan densas nubes que cubren buena parte del cielo nocturno, atravesadas por destellos de relámpagos de tonalidades violáceas. Debajo de la tormenta aparece el paisaje urbano de la capital y, hacia el horizonte, la silueta de los volcanes.

50 años de historia. 50 años de honor.



Cuando la tormenta azota Tlalpan y los relámpagos iluminan los volcanes, el Telpochcalli se alza como fiel centinela. A 50 años de llegar aquí, este plantel ha forjado mujeres y hombres con disciplina, lealtad y valor. Cada rayo evoca el… pic.twitter.com/eJIpRxrMUi — @Defensamx (@Defensamx1) September 17, 2026

¿Cómo se vio la tormenta en Tlalpan?

La escena captada en Tlalpan combina tres elementos que destacan en la fotografía: la tormenta eléctrica, la zona urbana de la Ciudad de México y el paisaje volcánico que puede apreciarse hacia el oriente de la capital.

Los relámpagos sobresalen entre las nubes oscuras y generan destellos que iluminan parcialmente el cielo. En la parte inferior de la imagen se distinguen viviendas y construcciones de la zona, mientras que en el horizonte aparecen las montañas.

La tonalidad de los relámpagos contrasta con el cielo nocturno y permite apreciar la silueta de los volcanes a pesar de las condiciones meteorológicas.

La Defensa difundió la imagen como parte de las postales que muestran distintos paisajes y fenómenos naturales observados desde instalaciones militares.

¿Qué volcanes aparecen al fondo?

Hacia el oriente de la zona donde fue captada la imagen se encuentran el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, dos de las principales elevaciones que pueden observarse desde distintos puntos de la Ciudad de México cuando las condiciones atmosféricas permiten una buena visibilidad.

En la fotografía, ambos aparecen detrás de la zona urbana y bajo el cielo cubierto por las nubes de la tormenta.

La presencia de los volcanes convierte la escena meteorológica en una panorámica particular de la capital, pues el fenómeno eléctrico se observa sobre un paisaje que combina la infraestructura urbana con las montañas del Valle de México.

¿Qué es el Telpochcalli que aparece en la imagen?

Otro de los elementos reconocibles en la postal es el Telpochcalli, conjunto arquitectónico del Heroico Colegio Militar ubicado en Tlalpan.

El complejo forma parte de las instalaciones de esta institución y su arquitectura aparece en primer plano o en la zona inferior de la panorámica, mientras que los volcanes pueden distinguirse hacia el fondo.

De esta manera, la fotografía reúne en una misma escena una instalación militar, la zona habitacional de Tlalpan, una tormenta eléctrica y el paisaje volcánico que caracteriza parte del horizonte de la capital.

Relámpagos sobre el cielo de CDMX

Las tormentas eléctricas pueden generar imágenes particularmente llamativas durante la noche debido al contraste entre los destellos y las nubes.

En este caso, los relámpagos captados desde Tlalpan iluminaron temporalmente el cielo y permitieron observar las formas de las nubes, mientras los volcanes permanecieron visibles en el horizonte.

La imagen compartida por la Secretaría de la Defensa Nacional muestra así una de las postales que puede ofrecer el cielo de la Ciudad de México durante una tormenta: relámpagos sobre la zona urbana y, al fondo, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.

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