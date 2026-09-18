Simulacro 19 de septiembre: CDMX activará 28 mil 287 altavoces

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La Ciudad de México (CDMX) activará 28 mil 287 altavoces durante el Simulacro Nacional de este sábado 19 de septiembre, informó Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, en entrevista para “A las Nueve en Uno“.

El ejercicio comenzará a las 12:00 horas, cuando se active la alerta sísmica tanto a través de los altavoces de la capital como mediante el sistema Cell Broadcast del Gobierno de México.

Guerrero Chiprés explicó que el simulacro tendrá como hipótesis un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla. En la CDMX se instalará una sala de crisis en el C5, donde participarán autoridades de Protección Civil, Marina, Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Salud, entre otras dependencias.

Después de activarse la alerta, también se contempla el sobrevuelo de helicópteros Cóndor y el monitoreo de las líneas de emergencia.

El coordinador del C5 destacó que en 2025 los altavoces tuvieron una efectividad de 99.06%, por lo que pidió a la población participar en el ejercicio y reportar cualquier falla que detecte en los dispositivos.

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