Vecinos de Coyoacán alertan por riesgos de obras del Cablebús Línea 4

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Vecinos alertan riesgos por obras del Cablebús Línea 4. Foto: Cuartoscuro

Vecinos de las colonias El Caracol y Villa Panamericana, en la alcaldía Coyoacán, alertaron a las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) por los posibles riesgos al subsuelo y a sus viviendas derivados de las obras de la Línea 4 del Cablebús, que conectará el Pedregal de San Nicolás, en Tlalpan, con el paradero del Metro Universidad.

Temen que las perforaciones para instalar los postes de este sistema de transporte afecten la zona que ya presenta problemas en el suelo, entre ellos socavones relacionados con construcciones inmobiliarias.

Vecinos piden estudios sobre el suelo

El pasado 9 de septiembre, los vecinos de Coyoacán se reunieron con autoridades de la CDMX para exponer sus preocupaciones sobre las obras en la zona. Entre ellas señalaron dos desarrollos ubicados en Periférico Sur que contemplan más de 400 nuevos departamentos, en terrenos que fueron parte de la primera milla del Estadio Azteca durante el Mundial.

Señalaron que las excavaciones profundas de estos proyectos se suman a las obras del Cablebús y a la extracción de agua mediante pozos, a más de 300 metros de profundidad.

Por todo esto, acudieron a oficinas del Gobierno en Izazaga para solicitar estudios de impacto urbano, ambiental, protección civil y mecánica de suelo.

Autoridades capitalinas señalan falta de competencia

A la reunión acudieron 14 autoridades de distintas dependencias. Sin embargo, los vecinos acusaron que ninguna asumió la responsabilidad para realizar un estudio regional sobre la vulnerabilidad del subsuelo.

Al respecto, indican que durante la junta, una representante del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) respondió ante las preguntas sobre la verificación de obras: “Yo ya no puedo hacer nada… Pagan la multa (los desarrolladores), se amparan en desarrollo urbano”.

Los vecinos de Coyoacán anunciaron que planean manifestaciones para exigir la cancelación de la Línea 4 del Cablebús hasta que se garantice la seguridad del suelo.

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