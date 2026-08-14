Se avienta de distribuidor vial en Venustiano Carranza y sobrevive; momento quedó en video

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Un hombre se arrojó desde un distribuidor vial en CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un hombre se arrojó desde un distribuidor vial en la alcaldía Venustiano Carranza, en Ciudad de México (CDMX), mientras un elemento de seguridad intentaba acercarse para evitar que lo hiciera. El momento quedó registrado en video y posteriormente el hombre fue atendido por servicios de emergencia, que lo trasladaron para recibir atención médica tras sobrevivir a la caída.

Las imágenes muestran al hombre en la parte alta de la estructura, con una mochila en los hombros y ubicado en el borde del distribuidor. Frente a él, un elemento de seguridad intenta hablarle y acercarse poco a poco.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles; se recomienda discreción:

Persona se arroja de distribuidor vial en @A_VCarranza y vive para contarla. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/v59a8LSZGm — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 13, 2026

Así ocurrió la caída desde el distribuidor vial

En el video difundido en redes sociales como en la cuenta de X de Jorge Becerril, se observa que el hombre permanece durante algunos momentos en la parte superior de la estructura, a varios metros de altura, mientras el elemento de seguridad trata de establecer contacto con él.

La persona encargada de acercarse mantiene la conversación e intenta avanzar hacia el hombre. Sin embargo, en un momento inesperado, el sujeto se arroja al vacío antes de que el elemento de seguridad pueda alcanzarlo.

La caída ocurre desde varios metros de altura. Otro integrante de los cuerpos de seguridad que se encontraba cerca se aparta de la zona para evitar resultar afectado.

El hombre cae directamente sobre el suelo y, debido a la fuerza del impacto, su cuerpo rebota antes de quedar tendido.

El personal de seguridad se aproxima después y verifica que el hombre continúa con vida. Poco después se solicita la presencia de los servicios de emergencia para atenderlo.

Hombre sobrevive

Tras el incidente, servicios de emergencia acudieron al lugar para brindar atención al hombre y posteriormente trasladarlo a un hospital.

Hasta la información disponible, el hombre sobrevivió a la caída. El video muestra el momento posterior al impacto, cuando los elementos presentes se percatan de que permanece con vida.

Las autoridades también realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Por tratarse de un caso en el que una persona atentó contra su propia vida, las autoridades deberán determinar qué ocurrió antes de que el hombre llegara al borde del distribuidor y se lanzara desde la estructura.

¿Qué se sabe sobre el caso en Venustiano Carranza?

Hasta el momento, no se han dado a conocer los motivos que llevaron al hombre a colocarse en el borde del distribuidor y posteriormente arrojarse.

La grabación permite observar únicamente los instantes previos y posteriores a la caída, por lo que no es posible establecer a partir del video qué situación atravesaba el hombre o qué ocurrió antes de que llegaran los elementos de seguridad.

Lo que sí se aprecia es que uno de los elementos intentó acercarse y hablar con él antes de que ocurriera el salto. Sin embargo, la reacción del hombre fue repentina y no permitió que el personal pudiera evitar la caída.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades, mientras el hombre recibió atención médica después de sobrevivir al impacto.

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