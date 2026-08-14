Colectivo en apoyo a Cuba encabeza las movilizaciones en CDMX este 14 de agosto

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 14 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 14 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba”.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este viernes 14 de agosto, en la #CiudadDeMéxico.

🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/PIudHIz7bF — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 14, 2026

En total, están previstas:

9 concentraciones

2 citas agendadas

3 rodadas motociclistas

1 rodada ciclista

2 rodadas en patines

22 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Concentraciones y manifestaciones durante el día

Tláhuac y Tlalpan

10:00 horas — Instituto Electoral de la Ciudad de México Alcaldía: Tlalpan Lugar: Cine Villa Olímpica, en la colonia Miguel Hidalgo Motivo: Foro de Información y Análisis de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para revisar su funcionamiento, facultades y organización de órganos de participación comunitaria Aforo estimado: 70 personas Se prevé presencia de integrantes de pueblos originarios de Tlalpan



Centro Histórico

11:00 horas — Colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba” Alcaldía: Cuauhtémoc Lugar: Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución Motivo: Actividades por los 100 años del nacimiento de Fidel Castro, con expresiones artísticas y culturales, además de acopio de alimentos y medicamentos Aforo estimado: 150 personas No se descarta la participación de otras organizaciones sociales y de integrantes de la comunidad cubana

15:00 horas — Sueña Dignidad Lugar: Cafetería “Galería, La Resistencia”, calle Cuba 34, Centro Motivo: Conferencia de prensa para informar sobre el ataque ocurrido el 2 de agosto en Xochimilco contra una integrante de Radio Zapote y defensora de derechos humanos Organizaciones de apoyo: Radio Zapote y La Resistencia Aforo estimado: 30 personas



Coyoacán

11:00 horas — Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”, A.C. Lugar: Centro Nacional de las Artes, avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco Motivo: Recolección de firmas a favor de la iniciativa ciudadana “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México” Aforo estimado: 40 personas

11:00 horas — Familiares y amigos de víctima por hechos de tránsito Alcaldía: Cuauhtémoc, aunque la demanda está relacionada con un hecho ocurrido en Coyoacán Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista 114, colonia Doctores Motivo: Exigen justicia por un hombre de 34 años que perdió la vida tras ser arrollado por una unidad del transporte público en calles de la colonia Pedregal de Santo Domingo Aforo estimado: 35 personas La agenda advierte posible afectación vial



Actividades programadas entre el mediodía y la tarde

12:00 horas — Plataforma 4:20 Zonas involucradas: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero Puntos: Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc Avenida Gran Canal y Circuito Interior Motivo: Recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, reducción de riesgos y daños, derechos humanos y legislación cannábica Aforo: 45 personas

Durante el día — Movimiento de Regeneración Sindical Alcaldía: Benito Juárez Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán 259, colonia General Anaya Motivo: En el marco de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, realizarán recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas Aforo: 30 personas

12:00 horas — Gran Consejo del Valle de Anáhuac Alcaldía: Iztacalco Lugar: Secretaría de Vivienda, avenida Canela 660, colonia Granjas México Motivo: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda Aforo: 20 personas

16:00 horas — Frente por la Defensa de los Pueblos de Milpa Alta Alcaldía: Milpa Alta Lugar: Gabino Barreda 2, colonia San Pedro Atocpan Motivo: Asamblea sobre la protección de la propiedad comunal, la tierra, el agua, los bosques y la cultura náhuatl ante proyectos urbanos e inmobiliarios Aforo: 50 personas Se prevé posible presencia de habitantes y comuneros de la demarcación



Actividad deportiva que puede generar afectaciones

19:00 horas — Aficionados “La Banda del Rojo de la Ciudad de México” Alcaldía: Magdalena Contreras Lugar: Hotel Camino Real Pedregal, Periférico Sur 3647, colonia Héroes de Padierna Motivo: Serenata de apoyo al equipo Diablos Rojos del Toluca previo a su partido del sábado 15 de agosto en el Estadio Banorte Aforo estimado: 300 personas La agenda contempla posible afectación de vialidades



Rodadas motociclistas, ciclistas y en patines

Además de las concentraciones, la agenda contempla recorridos que pueden afectar temporalmente la circulación:

Motociclistas

20:00 horas — El de la 675 NK Alcaldía: Iztapalapa Salida: Comercial Mexicana de avenida de las Torres y Ermita Iztapalapa Destino: Por definir Aforo: 60 Motivo: Rodada de convivencia

20:00 horas — Nenes Biker’s Neza Alcaldía: Iztacalco Salida: Calle Siete y Eje 1 Norte, avenida Xochimilco Destino: Ex Fábrica MX, Primavera 106, colonia Tacuba, Miguel Hidalgo Aforo: 50 Motivo: Rodada de convivencia

20:20 horas — Stunt Mafia Alcaldía: Álvaro Obregón Salida: Gasolinera Colinas del Sur, Calzada de los Corceles 300 Destino: Por definir Aforo: 70 Motivo: Rodada “Pasión sobre 2 ruedas”



En los tres casos se advierte que no se descarta afectación de vialidades durante los recorridos.

Ciclistas

18:15 horas — Chirimixqui’s Bike Alcaldía: Tláhuac Salida: Reloj de Tecómitl, Juan de la Barrera 20, colonia La Conchita Destino: Feria del Elote en San Juan Ixtayopan Aforo: 25



Patinadores

20:00 horas — Beta Rollers Alcaldía: Cuauhtémoc Salida: Detrás del Hemiciclo a Juárez Destino: Planetario Luis Enrique Erro, avenida Wilfrido Massieu 394 Aforo: 30

20:00 horas — Unicornixs Rollers Alcaldía: Cuauhtémoc Salida: Fuente de las Náyades, Alameda Central Destino: Sin definir Aforo: 20



Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.