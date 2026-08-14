Colectivo en apoyo a Cuba encabeza las movilizaciones en CDMX este 14 de agosto
Este viernes 14 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba”.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 9 concentraciones
- 2 citas agendadas
- 3 rodadas motociclistas
- 1 rodada ciclista
- 2 rodadas en patines
- 22 eventos de esparcimiento
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Concentraciones y manifestaciones durante el día
Tláhuac y Tlalpan
- 10:00 horas — Instituto Electoral de la Ciudad de México
- Alcaldía: Tlalpan
- Lugar: Cine Villa Olímpica, en la colonia Miguel Hidalgo
- Motivo: Foro de Información y Análisis de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para revisar su funcionamiento, facultades y organización de órganos de participación comunitaria
- Aforo estimado: 70 personas
- Se prevé presencia de integrantes de pueblos originarios de Tlalpan
Centro Histórico
- 11:00 horas — Colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba”
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Lugar: Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución
- Motivo: Actividades por los 100 años del nacimiento de Fidel Castro, con expresiones artísticas y culturales, además de acopio de alimentos y medicamentos
- Aforo estimado: 150 personas
- No se descarta la participación de otras organizaciones sociales y de integrantes de la comunidad cubana
- 15:00 horas — Sueña Dignidad
- Lugar: Cafetería “Galería, La Resistencia”, calle Cuba 34, Centro
- Motivo: Conferencia de prensa para informar sobre el ataque ocurrido el 2 de agosto en Xochimilco contra una integrante de Radio Zapote y defensora de derechos humanos
- Organizaciones de apoyo: Radio Zapote y La Resistencia
- Aforo estimado: 30 personas
Coyoacán
- 11:00 horas — Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”, A.C.
- Lugar: Centro Nacional de las Artes, avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco
- Motivo: Recolección de firmas a favor de la iniciativa ciudadana “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”
- Aforo estimado: 40 personas
- 11:00 horas — Familiares y amigos de víctima por hechos de tránsito
- Alcaldía: Cuauhtémoc, aunque la demanda está relacionada con un hecho ocurrido en Coyoacán
- Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista 114, colonia Doctores
- Motivo: Exigen justicia por un hombre de 34 años que perdió la vida tras ser arrollado por una unidad del transporte público en calles de la colonia Pedregal de Santo Domingo
- Aforo estimado: 35 personas
- La agenda advierte posible afectación vial
Actividades programadas entre el mediodía y la tarde
- 12:00 horas — Plataforma 4:20
- Zonas involucradas: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero
- Puntos:
- Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín
- Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc
- Avenida Gran Canal y Circuito Interior
- Motivo: Recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, reducción de riesgos y daños, derechos humanos y legislación cannábica
- Aforo: 45 personas
- Durante el día — Movimiento de Regeneración Sindical
- Alcaldía: Benito Juárez
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán 259, colonia General Anaya
- Motivo: En el marco de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, realizarán recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
- Aforo: 30 personas
- 12:00 horas — Gran Consejo del Valle de Anáhuac
- Alcaldía: Iztacalco
- Lugar: Secretaría de Vivienda, avenida Canela 660, colonia Granjas México
- Motivo: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda
- Aforo: 20 personas
- 16:00 horas — Frente por la Defensa de los Pueblos de Milpa Alta
- Alcaldía: Milpa Alta
- Lugar: Gabino Barreda 2, colonia San Pedro Atocpan
- Motivo: Asamblea sobre la protección de la propiedad comunal, la tierra, el agua, los bosques y la cultura náhuatl ante proyectos urbanos e inmobiliarios
- Aforo: 50 personas
- Se prevé posible presencia de habitantes y comuneros de la demarcación
Actividad deportiva que puede generar afectaciones
- 19:00 horas — Aficionados “La Banda del Rojo de la Ciudad de México”
- Alcaldía: Magdalena Contreras
- Lugar: Hotel Camino Real Pedregal, Periférico Sur 3647, colonia Héroes de Padierna
- Motivo: Serenata de apoyo al equipo Diablos Rojos del Toluca previo a su partido del sábado 15 de agosto en el Estadio Banorte
- Aforo estimado: 300 personas
- La agenda contempla posible afectación de vialidades
Rodadas motociclistas, ciclistas y en patines
Además de las concentraciones, la agenda contempla recorridos que pueden afectar temporalmente la circulación:
Motociclistas
- 20:00 horas — El de la 675 NK
- Alcaldía: Iztapalapa
- Salida: Comercial Mexicana de avenida de las Torres y Ermita Iztapalapa
- Destino: Por definir
- Aforo: 60
- Motivo: Rodada de convivencia
- 20:00 horas — Nenes Biker’s Neza
- Alcaldía: Iztacalco
- Salida: Calle Siete y Eje 1 Norte, avenida Xochimilco
- Destino: Ex Fábrica MX, Primavera 106, colonia Tacuba, Miguel Hidalgo
- Aforo: 50
- Motivo: Rodada de convivencia
- 20:20 horas — Stunt Mafia
- Alcaldía: Álvaro Obregón
- Salida: Gasolinera Colinas del Sur, Calzada de los Corceles 300
- Destino: Por definir
- Aforo: 70
- Motivo: Rodada “Pasión sobre 2 ruedas”
En los tres casos se advierte que no se descarta afectación de vialidades durante los recorridos.
Ciclistas
- 18:15 horas — Chirimixqui’s Bike
- Alcaldía: Tláhuac
- Salida: Reloj de Tecómitl, Juan de la Barrera 20, colonia La Conchita
- Destino: Feria del Elote en San Juan Ixtayopan
- Aforo: 25
Patinadores
- 20:00 horas — Beta Rollers
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Salida: Detrás del Hemiciclo a Juárez
- Destino: Planetario Luis Enrique Erro, avenida Wilfrido Massieu 394
- Aforo: 30
- 20:00 horas — Unicornixs Rollers
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Salida: Fuente de las Náyades, Alameda Central
- Destino: Sin definir
- Aforo: 20
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