CDMX facilita el pago de adeudos de agua y predial. Cuartoscuro

El Predial en la CDMX este 2026 contempla un programa de regularización fiscal mediante el cual se otorgará la condonación del 100% de multas y recargos en adeudos de impuesto predial y derechos por suministro de agua, de acuerdo con lo presentado por el Gobierno de la Ciudad de México dentro del Paquete Económico 2026.

La medida fue dada a conocer el 4 de diciembre durante una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y forma parte de una estrategia para que los contribuyentes con rezagos puedan ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales. La Secretaría de Administración y Finanzas precisó que el beneficio aplicará sin importar el valor catastral del inmueble.

¿Quiénes podrán acceder a la condonación del predial y agua en CDMX?

El plan de regularización incluido en el Paquete Económico 2026 está dirigido a personas propietarias de viviendas y pequeños comercios que mantienen adeudos acumulados en el predial o en el servicio de agua.

De acuerdo con la información oficial, la condonación del 100% corresponde exclusivamente a multas y recargos, por lo que el contribuyente deberá cubrir el monto base que determine la autoridad fiscal. El beneficio se extenderá a todas las cuentas con adeudos, independientemente del rango catastral.

Autoridades financieras estiman que el programa podría beneficiar a 2.4 millones de cuentas en la Ciudad de México, principalmente aquellas con rezagos de varios años derivados de cargos acumulados.

Pago único para viviendas y pequeños comercios de menor valor

Además de la condonación general, el Predial CDMX 2026 contempla un esquema especial de pago único para inmuebles ubicados en los rangos catastrales A, B, C y D, que corresponden a viviendas de menor valor y pequeños establecimientos comerciales.

Las cuotas establecidas durante la conferencia del 4 de diciembre son:

Mil pesos para viviendas

para viviendas 2 mil pesos para pequeños comercios

Este mecanismo permitiría liquidar adeudos históricos mediante un solo pago, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos por la autoridad. Según datos presentados por la Secretaría de Administración y Finanzas, alrededor de 834 mil cuentas se ubican en estos rangos y podrían acceder a este esquema.

Requisito para obtener la condonación en 2026

El requisito principal para acceder a la condonación de multas y recargos es estar al corriente en el pago del predial correspondiente a 2026. Este punto fue señalado por el secretario de Administración y Finanzas durante la presentación del paquete fiscal.

En el caso del servicio de agua, se aplicará un esquema similar, con eliminación de recargos acumulados, con el objetivo de permitir que los usuarios regularicen su situación y mantengan activo el suministro.

La medida también contempla la condonación de multas de tránsito no graves, siempre que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales vigentes.

Publicación de reglas y cómo aplicar al beneficio

El Gobierno de la Ciudad de México informó que las reglas de operación del programa se publicarán a inicios de 2026, una vez que el Congreso capitalino discuta y, en su caso, apruebe el Paquete Económico 2026.

Las reglas se darán a conocer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y detallarán:

Plazos para solicitar el beneficio

Procedimiento de regularización

Documentación requerida

Mecanismos de validación de cuentas

Hasta el momento, el programa se mantiene como una propuesta fiscal, por lo que no existen trámites habilitados. Las autoridades indicaron que se realizarán sesiones informativas para orientar a los contribuyentes interesados.