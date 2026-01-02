Evacúan a 50 personas en la GAM tras incendio de dos árboles; no hubo lesionados

GENERANDO AUDIO...

Incendio de dos árboles provoca breve desalojo de 50 personas. Foto: Bomberos CDMX

La noche de este jueves 1° de enero, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó sobre un incendio en la Alcaldía Gustavo A. Madero, por el cual evacuaron de forma preventiva a 50 personas.

El incendio ocurrió alrededor de las 21 horas en un terreno baldío en el Cerro del Chiquihuite, en la Colonia La Casilda. De acuerdo con los primeros reportes, se quemó basura y hoja seca en regular cantidad.

Bomberos no reportaron lesionados

Por su parte, el H. cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a través de su cuenta de X, informó que se quemaron cables de media tensión y dos árboles. De igual manera, las autoridades capitalinas no reportaron personas lesionadas por este incendio.

El incendio fue apagado alrededor de las 10:17 pm, de acuerdo con los Bomberos de la Ciudad de México, y las 50 personas previamente evacuadas regresaron a sus domicilios.

