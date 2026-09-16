Desfile militar encabeza las actividades en la CDMX para este 16 de septiembre
Para este miércoles 16 de septiembre no habrá protestas, aunque sí se registrarán 15 concentraciones y actividades en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX), principalmente el desfile militar.
Específicamente, habrá dos concentraciones; dos rodadas motociclistas; tres rodadas ciclistas; una rodada en patines y siete eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Este 16 de septiembre no habrá protestas en la CDMX, toda vez que la principal actividad será el tradicional desfile Cívico Militar en conmemoración del Día de la Independencia.
Protestas y actividades en la CDMX este 16 de septiembre
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez
- Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” establecerán mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00
- Lugar: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc; Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez; y Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- Aforo: 45
Rodadas motociclistas para hoy
Las Frases Barrios
- Hora: 20:30
- Lugar: Gasolinería G500 México Tacuba, Calz. México Tacuba No. 610, Col. Popotla, Alc. Miguel Hidalgo
- Destino: Parque Ecoturístico “La Marquesa”, Estado de México
- Motivo: Rodada “16 de Septiembre”.
- Organizaciones en apoyo: Yiyo Biker, Berracos Bikers MC y Golden´s Bikers
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el trayecto de la rodada.
- Aforo: 70
Desfile y Exhibición de Motos y Autos Cuautepec
- Hora: 10:00
- Lugar: Monumento a Morelos, Cda. Juventino Rosas y Blanca Estela Pavón, Col. Forestal, Alc. Gustavo A. Madero
- Destino: Deportivo Carmen Serdán, Col. Loma La Palma, Estado de México
- Aforo: 80
Rodadas ciclistas
People for Bikes – Roma
- Hora: 06:50
- Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte
- Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, Col. Bosque de Chapultepec I Sección, Alc. Miguel Hidalgo
- Aforo: 20
OG Classics
- Hora: 12:00
- Lugar: Basílica de Guadalupe
- Destino: Monumento a la Revolución
- Aforo: 50
Niños de la Calle
- Hora: 20:00 y 20:30
- Lugar: Letras de Tlatelolco, Av. Paseo de la Reforma, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc; y Estación “La Villa” del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Calz. de Guadalupe, Col. Aragón La Villa, Alc. Gustavo A. Madero
- Destino: Visita algunas alcaldías
- Aforo: 40
Rodadas en patines
MapachesMXRollers, BetaRollers y Unicornix Rollers
- Hora: 07:30
- Lugar: Bajo Puente del Estadio Banorte
- Destino: Parres, Carretera Federal a Cuernavaca, Alc. Tlalpan
- Aforo: 30
Actividades artísticas para hoy
El Rey León
- Hora: 18:00
- Lugar: Teatro Telcel
- Aforo: 1,400
Actividades culturales
CCXVI Aniversario del Inicio de la Independencia 2026
- Hora: Durante el día
- Lugar: 16 alcaldías
- Fecha: 15 y 16 de septiembre de 2026
Desfile Conmemorativo del CCXVI Aniversario del Inicio de la Independencia de México
- Hora: 10:00
- Lugar: Inicia en el Zócalo Capitalino
- Destino: Campo Marte
- Recorrido: Plaza de la Constitución, 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. Juárez y Av. Paseo de la Reforma al Campo Marte
Festival del Terror (evento privado)
- Hora: 10:00
- Lugar: Six Flags México
- Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026
- Aforo: 15,000
39 Feria del Elote 2026
- Hora: 10:00
- Lugar: Auditorio Ejidal de San Miguel Topilejo
- Fecha: Del 12 al 16 de septiembre de 2026
- Aforo: 2,000
Eventos deportivos para hoy
Diablos Rojos vs Correcaminos de Tamaulipas (LNBP) “Basquetbol Temporada 2026”
- Hora: 15:15
- Lugar: Gimnasio Olímpico “Juan de la Barrera”, Av. División del Norte No. 2333, Col. General Anaya
- Fecha: 15 y 16 de septiembre de 2026
- Aforo: 2,499
Lucha Libre Profesional
- Hora: 17:00
- Lugar: Arena México
- Aforo: 6,000
Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en CDMX por las protestas y actividades de este 16 de septiembre.
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