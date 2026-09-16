Desfile militar encabeza las actividades en la CDMX para este 16 de septiembre

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Anticipa tus traslados. Foto: Cuartoscuro.

Para este miércoles 16 de septiembre no habrá protestas, aunque sí se registrarán 15 concentraciones y actividades en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX), principalmente el desfile militar.

Específicamente, habrá dos concentraciones; dos rodadas motociclistas; tres rodadas ciclistas; una rodada en patines y siete eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Este 16 de septiembre no habrá protestas en la CDMX, toda vez que la principal actividad será el tradicional desfile Cívico Militar en conmemoración del Día de la Independencia.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 16 de Septiembre en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/FuCOw2F5eZ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 16, 2026

Protestas y actividades en la CDMX este 16 de septiembre

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez

Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” establecerán mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Aforo: 30

Plataforma 4:20

Hora: 12:00

Lugar: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc; Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez; y Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero

Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Aforo: 45

Rodadas motociclistas para hoy

Las Frases Barrios

Hora: 20:30

Lugar: Gasolinería G500 México Tacuba, Calz. México Tacuba No. 610, Col. Popotla, Alc. Miguel Hidalgo

Destino: Parque Ecoturístico “La Marquesa”, Estado de México

Motivo: Rodada “16 de Septiembre”.

Organizaciones en apoyo: Yiyo Biker, Berracos Bikers MC y Golden´s Bikers

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el trayecto de la rodada.

Aforo: 70

Desfile y Exhibición de Motos y Autos Cuautepec

Hora: 10:00

Lugar: Monumento a Morelos, Cda. Juventino Rosas y Blanca Estela Pavón, Col. Forestal, Alc. Gustavo A. Madero

Destino: Deportivo Carmen Serdán, Col. Loma La Palma, Estado de México

Aforo: 80

Rodadas ciclistas

People for Bikes – Roma

Hora: 06:50

Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte

Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, Col. Bosque de Chapultepec I Sección, Alc. Miguel Hidalgo

Aforo: 20

OG Classics

Hora: 12:00

Lugar: Basílica de Guadalupe

Destino: Monumento a la Revolución

Aforo: 50

Niños de la Calle

Hora: 20:00 y 20:30

Lugar: Letras de Tlatelolco, Av. Paseo de la Reforma, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc; y Estación “La Villa” del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Calz. de Guadalupe, Col. Aragón La Villa, Alc. Gustavo A. Madero

Destino: Visita algunas alcaldías

Aforo: 40

Rodadas en patines

MapachesMXRollers, BetaRollers y Unicornix Rollers

Hora: 07:30

Lugar: Bajo Puente del Estadio Banorte

Destino: Parres, Carretera Federal a Cuernavaca, Alc. Tlalpan

Aforo: 30

Actividades artísticas para hoy

El Rey León

Hora: 18:00

Lugar: Teatro Telcel

Aforo: 1,400

Actividades culturales

CCXVI Aniversario del Inicio de la Independencia 2026

Hora: Durante el día

Lugar: 16 alcaldías

Fecha: 15 y 16 de septiembre de 2026

Desfile Conmemorativo del CCXVI Aniversario del Inicio de la Independencia de México

Hora: 10:00

Lugar: Inicia en el Zócalo Capitalino

Destino: Campo Marte

Recorrido: Plaza de la Constitución, 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. Juárez y Av. Paseo de la Reforma al Campo Marte

Festival del Terror (evento privado)

Hora: 10:00

Lugar: Six Flags México

Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026

Aforo: 15,000

39 Feria del Elote 2026

Hora: 10:00

Lugar: Auditorio Ejidal de San Miguel Topilejo

Fecha: Del 12 al 16 de septiembre de 2026

Aforo: 2,000

Eventos deportivos para hoy

Diablos Rojos vs Correcaminos de Tamaulipas (LNBP) “Basquetbol Temporada 2026”

Hora: 15:15

Lugar: Gimnasio Olímpico “Juan de la Barrera”, Av. División del Norte No. 2333, Col. General Anaya

Fecha: 15 y 16 de septiembre de 2026

Aforo: 2,499

Lucha Libre Profesional

Hora: 17:00

Lugar: Arena México

Aforo: 6,000

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en CDMX por las protestas y actividades de este 16 de septiembre.