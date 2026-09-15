Metro CDMX asegura 439 kilos de pirotecnia durante operativo por Fiestas Patrias

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Metro CDMX asegura 439 kilos de pirotecnia. Foto: X@MetroCDMX

El Metro de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguraron 439 kilogramos de pirotecnia entre el 1 y el 14 de septiembre, como parte del operativo “Cero Pirotecnia” implementado por las fiestas patrias.

Los artículos elaborados con pólvora fueron asegurados en distintas estaciones de la Red con apoyo de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y la Policía Auxiliar (PA), en coordinación con personal de Seguridad Institucional del Metro.

El Metro y la @SSC_CDMX aseguran 439 kilogramos de pirotecnia en diferentes estaciones de la Red. pic.twitter.com/PUfp5roceE — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 15, 2026

El dispositivo se mantendrá hasta el 16 de septiembre y tiene como objetivo prevenir riesgos y proteger a las personas usuarias durante las celebraciones de Independencia.

Pirotecnia en el Metro: ¿qué estaciones son prioritarias?

El operativo contempla vigilancia y control de accesos en las 12 líneas del Metro, con especial atención en siete estaciones:

Candelaria

Merced

Pino Suárez

Balderas

Hidalgo

Indios Verdes

Jamaica

De acuerdo con el Metro y la SSC, estos puntos son considerados estratégicos para prevenir el traslado de cohetes, fuegos artificiales y otros artículos elaborados con pólvora.

Las autoridades recordaron que está prohibido ingresar, transportar o comercializar pirotecnia dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

La restricción busca reducir riesgos para las personas usuarias, trabajadores y la propia infraestructura del Metro, especialmente durante los días de mayor actividad por las fiestas patrias.

¿Hasta cuándo estará el operativo “Cero Pirotecnia”?

El dispositivo de seguridad permanecerá activo hasta el 16 de septiembre, por lo que las autoridades mantendrán la vigilancia en accesos y puntos estratégicos de la Red.

El Metro pidió a las personas usuarias colaborar con el personal de seguridad y evitar transportar cualquier producto elaborado con pólvora.

La recomendación aplica particularmente durante los festejos del Grito de Independencia y el Desfile Militar, cuando aumenta la concentración de personas en distintos puntos de la Ciudad de México.

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