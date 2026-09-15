Alcoholímetro operará 24 horas en CDMX hasta el 20 de septiembre

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Alcoholímetro en CDMX durará 24 horas hasta el 20 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que el alcoholímetro operará las 24 horas del día hasta el próximo domingo 20 de septiembre de 2026. Esto a través del programa “Conduce sin Alcohol”, el cual se pondrá en marcha en las 16 alcaldías de la capital.

El alcoholímetro operará 24 horas

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció que las pruebas de alcoholímetro por medio del programa “Conduce sin Alcohol” se aplicarán las 24 horas del día, hasta el próximo domingo 20 de septiembre.

Además, la mandataria capitalina informó que también operará de la misma manera el operativo “Cero Pirotecnia”, el cual es implementado en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Sobre las pruebas de alcoholímetro, las autoridades de la Ciudad de México indicaron que se aplicarán en puntos aleatorios en las 16 alcaldías capitalinas.

“Las acciones preventivas, tienen la finalidad de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, además, evitar que los automovilistas conduzcan bajo los efectos del alcohol, para ello, los distintos puntos de ‘Alcoholímetro’ permanecerán en las zonas estratégicas las 24 horas del día, desde el 11 de septiembre al 20 de septiembre“, señaló también la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

Se desplegarán 300 oficiales y 120 unidades

Para reforzar el programa “Conduce sin Alcohol”, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que desplegarán diariamente a 300 oficiales y 120 unidades pertenecientes a distintas áreas de la SSC CDMX.

Los uniformados, aseguraron, darán cobertura en vialidades primarias, inmediaciones de centros de esparcimiento y lugares donde se han registrado hechos de tránsito.

Además, instalarán puntos carreteros para prevenir incidentes viales en entradas y salidas de la ciudad.

Por último, el Gobierno de la CDMX destacó que desde la llegada de Clara Brugada, se han instalado más de ocho mil 700 puntos de revisión, así como más de seis millones de entrevistas y 97 mil pruebas de alcoholemia, de las cuales más de 25 mil personas fueron resguardadas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “Torito”.

¿Hay multas y corralón por no pasar el alcoholímetro?

En entrevista con Uno TV, el director general de Prevención del Delito de la SSC CDMX, Wilfrido Saúl Lescas Morga, explicó que el alcoholímetro capitalino no aplica multas, únicamente contempla el arresto inconmutable y gastos operativos, no una infracción directa, como se ha difundido de forma incorrecta.

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, si una persona muestra indicios de alcohol, es remitida a un Centro de Sanciones, donde un juez cívico determina la sanción.

El arresto puede ir de 20 a 36 horas, dependiendo del criterio del juez y de la valoración médica realizada al conductor. Mientras que el automóvil del conductor se lleva a un depósito vehicular.

¿Cuánto se tiene que pagar por no pasar la prueba?

A pesar de que no existe una multa, sí hay costos asociados al procedimiento. Al respecto, las autoridades de la CDMX indican lo siguiente:

Arrastre del vehículo por grúa: de mil a 2 mil pesos, dependiendo del peso del vehículo

Estancia en el depósito vehicular: por cada día se pagan 104 pesos

Por último, la SSC indicó que ante dudas sobre el alcoholímetro, se puede obtener más información o solicitudes de auxilio a través de sus cuentas de redes sociales oficiales: @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX y la Unidad de Contacto del Secretario.

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