Cierres de estaciones del Metrobús durante el 15 y 16 de septiembre

| 12:24 | J.L. Márquez | Uno TV
Metrobús
Metrobús. Foto: Cuartoscuro

Debido a los festejos patrios que se realizarán el 15 y 16 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX), el Metrobús que anunció que algunas de sus estaciones no ofrecerán servicio durante las fechas mencionadas.

Estaciones del Metrobús sin servicio el 15 de septiembre

El próximo 15 de septiembre se realizarán cortes viales por los festejos patrios que se realizarán en la CDMX, debido a esto, las siguientes estaciones no ofrecerán servicio.

Línea 4

  • Todo el día: Alcaldía Cuauhtémoc y México Tenochtitlán
  • Desde las 18:00 horas hasta el cierre de servicio: de Alcaldía Cuauhtémoc hasta Pino Suárez

Línea 6

  • Todo el día: Hospital Infantil La Villa y De los Misterios

Línea 7

  • Todo el día: De los Misterios y Gustavo A. Madero

Estaciones del Metrobús sin servicio el 16 de septiembre

Como cada año, el 16 de septiembre se realizará el Desfile Militar en la capital del país. El Metrobús anunció que las siguientes estaciones no ofrecerán servicio.

Línea 1

  • De 9:00 a 14:00 horas: Hamburgo, Reforma y Buenavista II

Línea 3

  • De 9:00 a 14:00 horas: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas

Línea 4

  • De 9:00 a 14:00 horas: de Buenavista IV a Bellas Artes
  • De 5:00 a 14:00 horas: de Buenavista IV a Las Cruces

Línea 7

  • De 8:00 a 14:00 horas: de Hidalgo a Campo Marte

Horarios de servicio durante las fiestas patrias

El Metrobús anunció que el martes 15 de septiembre se aplicará la extensión de horario hasta las 01:00 horas del 16 de septiembre. Este es el horario de la última salida en las siguientes líneas.

  • Línea 1: El Caminero – Indios Verdes
  • Línea 2: Tacubaya – Tepalcates
  • Línea 5: Preparatoria 1 – Río de las Remedios
  • Línea 3: de Pueblo Santa Cruz Atoyac a Tenayuca
  • Línea 7: de La Diana a Indios Verdes

El 16 de septiembre habrá operación por día festivo de 5:00 a 00:00 horas.

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