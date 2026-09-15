Cierres de estaciones del Metrobús durante el 15 y 16 de septiembre
Debido a los festejos patrios que se realizarán el 15 y 16 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX), el Metrobús que anunció que algunas de sus estaciones no ofrecerán servicio durante las fechas mencionadas.
Estaciones del Metrobús sin servicio el 15 de septiembre
El próximo 15 de septiembre se realizarán cortes viales por los festejos patrios que se realizarán en la CDMX, debido a esto, las siguientes estaciones no ofrecerán servicio.
Línea 4
- Todo el día: Alcaldía Cuauhtémoc y México Tenochtitlán
- Desde las 18:00 horas hasta el cierre de servicio: de Alcaldía Cuauhtémoc hasta Pino Suárez
Línea 6
- Todo el día: Hospital Infantil La Villa y De los Misterios
Línea 7
- Todo el día: De los Misterios y Gustavo A. Madero
Estaciones del Metrobús sin servicio el 16 de septiembre
Como cada año, el 16 de septiembre se realizará el Desfile Militar en la capital del país. El Metrobús anunció que las siguientes estaciones no ofrecerán servicio.
Línea 1
- De 9:00 a 14:00 horas: Hamburgo, Reforma y Buenavista II
Línea 3
- De 9:00 a 14:00 horas: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas
Línea 4
- De 9:00 a 14:00 horas: de Buenavista IV a Bellas Artes
- De 5:00 a 14:00 horas: de Buenavista IV a Las Cruces
Línea 7
- De 8:00 a 14:00 horas: de Hidalgo a Campo Marte
Horarios de servicio durante las fiestas patrias
El Metrobús anunció que el martes 15 de septiembre se aplicará la extensión de horario hasta las 01:00 horas del 16 de septiembre. Este es el horario de la última salida en las siguientes líneas.
- Línea 1: El Caminero – Indios Verdes
- Línea 2: Tacubaya – Tepalcates
- Línea 5: Preparatoria 1 – Río de las Remedios
- Línea 3: de Pueblo Santa Cruz Atoyac a Tenayuca
- Línea 7: de La Diana a Indios Verdes
El 16 de septiembre habrá operación por día festivo de 5:00 a 00:00 horas.
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