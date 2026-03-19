Desfile de Primavera en el Centro Histórico de la CDMX: checa fecha y recorrido

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Habrá Desfile de Primavera 2026 en el Centro Histórico. Foto: Gobierno CDMX

La autoridad del Centro Histórico anunció la realización del Desfile de Primavera 2026 “Xochimeh, Festival de Arte y Flores”, un evento cultural que se llevará a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

La actividad busca conmemorar la llegada de la primavera mediante expresiones artísticas, danza, música y participación ciudadana, además de fomentar el uso del espacio público como punto de convivencia. El desfile contará con la participación de colectivos culturales y artistas invitados, así como actividades abiertas para el público en general.

El evento será completamente gratuito y está dirigido a personas de todas las edades, garantizando condiciones de seguridad, accesibilidad e inclusión.

Fecha y recorrido del Desfile de Primavera 2026

El desfile se realizará el 22 de marzo a las 11:00 horas y recorrerá algunas de las calles más representativas del Centro Histórico de la CDMX.

La ruta será la siguiente:

Salida desde el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero

y Avance por calles del Centro Histórico

Llegada a la Plaza de la Santísima

Durante el recorrido, los asistentes podrán observar presentaciones de danza tradicional y contemporánea, así como intervenciones escénicas inspiradas en la primavera.

¿Qué actividades habrá durante el desfile?

El evento contará con la participación de colectivos culturales como Flor de México, San Germán, Danzas Hermanas, Acolman, Ballon Fashion Academy e Impulse MX, además de artistas invitados.

Las actividades incluirán:

Presentaciones de danza tradicional

Intervenciones artísticas y escénicas

Actividades abiertas al público

Espacios para convivencia familiar

El desfile forma parte del festival Xochimeh, que busca promover el arte y la cultura en el Centro Histórico.

También habrá clase de yoga gratuita en el Centro Histórico

Como parte de las actividades por la primavera, también se realizará una clase de yoga inmersiva gratuita el 29 de marzo a las 09:00 horas en la Plaza Tlaxcoaque.

La actividad incluirá una sesión guiada de yoga acompañada de meditación, además de una experiencia sonora con audífonos inalámbricos para los asistentes.

El evento estará abierto a personas de todas las edades y busca promover el bienestar físico y emocional en espacios públicos del Centro Histórico.

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