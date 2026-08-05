Despojo en CDMX: especialista revela a Uno TV zonas con más casos y cómo operan las redes

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El delito de despojo de inmuebles sigue en aumento en la Ciudad de México y a nivel nacional. En entrevista con Pablo Valdés y Rocío Ireta en A las Nueve en Uno, el investigador Rodrigo Meneses Reyes aseguró que apenas 2% de las víctimas logra recuperar su propiedad mediante un proceso judicial. El especialista señaló que se pueden involucrar a grupos criminales, funcionarios públicos corruptos, operadores jurídicos y otros actores que dificultan que las víctimas recuperen sus propiedades.

En la Ciudad de México se denuncian entre 3 mil 500 y 4 mil casos anuales. Las colonias con mayor incidencia se concentran en zonas como Centro, San Rafael, Santa María la Ribera, Narvarte, Portales y Agrícola Oriental, mientras que Iztapalapa, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Cuauhtémoc son las alcaldías con más carpetas de investigación.

Meneses explicó que el fenómeno ha evolucionado y ya no responde únicamente a personas que buscan una vivienda. Ahora, dijo, existen esquemas para obtener beneficios económicos mediante la explotación de los inmuebles, ya sea para rentarlos, convertirlos en estacionamientos, alojamientos temporales o apropiarse del valor comercial del terreno.

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