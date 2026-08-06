Despojo de viviendas en CDMX: autoridades ubican a los “Rodolfos” y al Cártel de Tláhuac entre las células criminales

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Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC-CDMX. Foto: Cuartoscuro

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), dio a conocer los grupos delictivos que se encuentran detrás de los casos de despojo en la capital del país. Algunos de las bandas mencionadas son los “Rodolfos”, el Cártel de Tláhuac y la Unión Tepito

Identifican a bandas criminales detrás de los casos de despojo en la CDMX

Durante la presentación del plan de Protección del Patrimonio Familiar, para atender los casos de despojo en la CDMX, Pablo Vázquez mencionó que se han detectado dos tipos de redes criminales detrás de la apropiación ilícita de las viviendas.

El primer tipo corresponde a actores particulares que no están ligados a una banda criminal, y en ocasiones contratan “músculo” para llevar a cabo los despojos. “Esos actores tienden a tener intereses particulares en los predios o en una serie de predios y no necesariamente están vinculados a una organización delictiva”, expresó el funcionario.

Los “Rodolfos”, el Cártel de Tláhuac y la Unión Tepito, detrás de los crímenes

También se detectó que algunas bandas criminales han incorporado el despojo en inmuebles en su lista de actividades delictivas, como es el caso de los “Rodolfos” en la zona sur de la ciudad.

Otro grupo vinculado a este tipo de crímenes es el Cártel de Tláhuac. Recientemente, la Fiscalía capitalina detuvo al “Perrillas”, uno de sus líderes; por su parte, la SSC-CDMX detuvo hace algunas semanas al “Pitufo” y al “Mimi”, presuntamente vinculados con casos de despojo.

“Se ha registrado también tanto a La Unión Tepito, como a la Anti-Unión involucrados; a los grupos de Los 3AD, este grupo que encabezaba el ahora persona privada de la libertad, Lenin Canchola, en el poniente de la ciudad, que han tenido entre sus actividades”, agregó Pablo Vázquez.

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