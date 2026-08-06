Estudiantes del IPN encabezan las movilizaciones en CDMX este 6 de agosto

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Movilizaciones en CDMX este jueves 6 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 6 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la comunidad estudiantil de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional (UPIITA-IPN).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 6 de agosto, en la #CiudadDeMéxico.

🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/Wph8SybZzO — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 6, 2026

En total, están previstas:

8 concentraciones

7 citas agendadas

10 rodadas ciclistas

15 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Concentraciones programadas

Cuauhtémoc

10:00 horas Movimiento Antorchista Nacional y de la Ciudad de México Lugar: Fonda Margarita, Bucareli 48, Centro Motivo: Conferencia de prensa para anunciar un evento nacional. Aforo estimado: 50 personas

11:30 horas Voces del Territorio Lugar: Restaurante “TierrAdentro”, Milán 22, colonia Juárez Motivo: Presentación de un informe sobre documentación de desaparición forzada y agresiones digitales contra personas indígenas. Aforo: 35 personas



Gustavo A. Madero

12:00 horas Comunidad Estudiantil de la UPIITA-IPN Lugar: Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas Motivo: Asamblea informativa sobre acuerdos con autoridades del IPN y demandas estudiantiles Observación: No se descarta brigadeo informativo en las inmediaciones. Aforo: 80 personas

17:30 horas Vecinos del Camellón 503 Lugar: Escuela Primaria “Héroes de Cerro Prieto” Motivo: Reunión para solicitar atención a socavones, frenar la tala de árboles y exigir reforestación Aforo: 30 personas



Tlalpan

12:00 horas Alianza Nacional Telefonista Lugar: Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Motivo: Conferencia sobre la revisión contractual entre Telmex y el Sindicato de Telefonistas Observación: Se prevén posibles afectaciones viales en la zona. Aforo: 50 personas



Coyoacán

12:00 horas Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”, A.C. Lugar: Centro Nacional de las Artes Motivo: Recolección de firmas para impulsar una iniciativa de asistencia médica para morir dignamente. Aforo: 40 personas



Benito Juárez

Durante el día Movimiento de Regeneración Sindical Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Motivo: Instalación de mesas para recolección de firmas Aforo: 30 personas

17:30 horas Asamblea por el Común y contra la Guerra Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Motivo: Organización de acciones contra el capitalismo, el sionismo, el despojo y el neoliberalismo Observación: Se prevé la asistencia de otras organizaciones y brigadas informativas. Aforo: 50 personas



Citas agendadas con autoridades

Cuauhtémoc

10:00 horas Vecinos del pueblo de San Gregorio (Xochimilco) Solicitarán mejoras en el suministro y distribución de agua potable

13:00 horas Convención de la Ciudad de México Solicitará liberación de presupuesto para vivienda

16:00 horas Alianza de las Comunidades Indígenas Autónomas Buscará espacios para la venta de artesanías en vía pública

17:00 horas Prestadores de servicios médicos de Gustavo A. Madero Solicitarán homologación salarial y mejores condiciones laborales

18:00 horas Partido del Comerciante Popular y Trabajador No Asalariado Pedirá autorización para comercializar productos en accesos de Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.



Xochimilco

14:00 horas Movimiento Antorchista de Xochimilco Solicitará apoyos para infraestructura, servicios públicos y familias afectadas por lluvias



Álvaro Obregón

Durante el día Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza Exigirá el pago completo de pensiones



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