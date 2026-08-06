Estudiantes del IPN encabezan las movilizaciones en CDMX este 6 de agosto

| 06:59 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Movilizaciones en CDMX este jueves 6 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 6 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la comunidad estudiantil de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional (UPIITA-IPN).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

  • 8 concentraciones
  • 7 citas agendadas
  • 10 rodadas ciclistas
  • 15 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Concentraciones programadas

Cuauhtémoc

  • 10:00 horas
    • Movimiento Antorchista Nacional y de la Ciudad de México
    • Lugar: Fonda Margarita, Bucareli 48, Centro
    • Motivo: Conferencia de prensa para anunciar un evento nacional.
    • Aforo estimado: 50 personas
  • 11:30 horas
    • Voces del Territorio
    • Lugar: Restaurante “TierrAdentro”, Milán 22, colonia Juárez
    • Motivo: Presentación de un informe sobre documentación de desaparición forzada y agresiones digitales contra personas indígenas.
    • Aforo: 35 personas

Gustavo A. Madero

  • 12:00 horas
    • Comunidad Estudiantil de la UPIITA-IPN
    • Lugar: Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas
    • Motivo: Asamblea informativa sobre acuerdos con autoridades del IPN y demandas estudiantiles
    • Observación: No se descarta brigadeo informativo en las inmediaciones.
    • Aforo: 80 personas
  • 17:30 horas
    • Vecinos del Camellón 503
    • Lugar: Escuela Primaria “Héroes de Cerro Prieto”
    • Motivo: Reunión para solicitar atención a socavones, frenar la tala de árboles y exigir reforestación
    • Aforo: 30 personas

Tlalpan

  • 12:00 horas
    • Alianza Nacional Telefonista
    • Lugar: Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
    • Motivo: Conferencia sobre la revisión contractual entre Telmex y el Sindicato de Telefonistas
    • Observación: Se prevén posibles afectaciones viales en la zona.
    • Aforo: 50 personas

Coyoacán

  • 12:00 horas
    • Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”, A.C.
    • Lugar: Centro Nacional de las Artes
    • Motivo: Recolección de firmas para impulsar una iniciativa de asistencia médica para morir dignamente.
    • Aforo: 40 personas

Benito Juárez

  • Durante el día
    • Movimiento de Regeneración Sindical
    • Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
    • Motivo: Instalación de mesas para recolección de firmas
    • Aforo: 30 personas
  • 17:30 horas
    • Asamblea por el Común y contra la Guerra
    • Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
    • Motivo: Organización de acciones contra el capitalismo, el sionismo, el despojo y el neoliberalismo
    • Observación: Se prevé la asistencia de otras organizaciones y brigadas informativas.
    • Aforo: 50 personas

Citas agendadas con autoridades

Cuauhtémoc

  • 10:00 horas
    • Vecinos del pueblo de San Gregorio (Xochimilco)
    • Solicitarán mejoras en el suministro y distribución de agua potable
  • 13:00 horas
    • Convención de la Ciudad de México
    • Solicitará liberación de presupuesto para vivienda
  • 16:00 horas
    • Alianza de las Comunidades Indígenas Autónomas
    • Buscará espacios para la venta de artesanías en vía pública
  • 17:00 horas
    • Prestadores de servicios médicos de Gustavo A. Madero
    • Solicitarán homologación salarial y mejores condiciones laborales
  • 18:00 horas
    • Partido del Comerciante Popular y Trabajador No Asalariado
    • Pedirá autorización para comercializar productos en accesos de Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Xochimilco

  • 14:00 horas
    • Movimiento Antorchista de Xochimilco
    • Solicitará apoyos para infraestructura, servicios públicos y familias afectadas por lluvias

Álvaro Obregón

  • Durante el día
    • Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza
    • Exigirá el pago completo de pensiones

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