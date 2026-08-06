Estudiantes del IPN encabezan las movilizaciones en CDMX este 6 de agosto
Este jueves 6 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la comunidad estudiantil de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional (UPIITA-IPN).
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 8 concentraciones
- 7 citas agendadas
- 10 rodadas ciclistas
- 15 eventos de esparcimiento
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Concentraciones programadas
Cuauhtémoc
- 10:00 horas
- Movimiento Antorchista Nacional y de la Ciudad de México
- Lugar: Fonda Margarita, Bucareli 48, Centro
- Motivo: Conferencia de prensa para anunciar un evento nacional.
- Aforo estimado: 50 personas
- 11:30 horas
- Voces del Territorio
- Lugar: Restaurante “TierrAdentro”, Milán 22, colonia Juárez
- Motivo: Presentación de un informe sobre documentación de desaparición forzada y agresiones digitales contra personas indígenas.
- Aforo: 35 personas
Gustavo A. Madero
- 12:00 horas
- Comunidad Estudiantil de la UPIITA-IPN
- Lugar: Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas
- Motivo: Asamblea informativa sobre acuerdos con autoridades del IPN y demandas estudiantiles
- Observación: No se descarta brigadeo informativo en las inmediaciones.
- Aforo: 80 personas
- 17:30 horas
- Vecinos del Camellón 503
- Lugar: Escuela Primaria “Héroes de Cerro Prieto”
- Motivo: Reunión para solicitar atención a socavones, frenar la tala de árboles y exigir reforestación
- Aforo: 30 personas
Tlalpan
- 12:00 horas
- Alianza Nacional Telefonista
- Lugar: Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
- Motivo: Conferencia sobre la revisión contractual entre Telmex y el Sindicato de Telefonistas
- Observación: Se prevén posibles afectaciones viales en la zona.
- Aforo: 50 personas
Coyoacán
- 12:00 horas
- Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”, A.C.
- Lugar: Centro Nacional de las Artes
- Motivo: Recolección de firmas para impulsar una iniciativa de asistencia médica para morir dignamente.
- Aforo: 40 personas
Benito Juárez
- Durante el día
- Movimiento de Regeneración Sindical
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
- Motivo: Instalación de mesas para recolección de firmas
- Aforo: 30 personas
- 17:30 horas
- Asamblea por el Común y contra la Guerra
- Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
- Motivo: Organización de acciones contra el capitalismo, el sionismo, el despojo y el neoliberalismo
- Observación: Se prevé la asistencia de otras organizaciones y brigadas informativas.
- Aforo: 50 personas
Citas agendadas con autoridades
Cuauhtémoc
- 10:00 horas
- Vecinos del pueblo de San Gregorio (Xochimilco)
- Solicitarán mejoras en el suministro y distribución de agua potable
- 13:00 horas
- Convención de la Ciudad de México
- Solicitará liberación de presupuesto para vivienda
- 16:00 horas
- Alianza de las Comunidades Indígenas Autónomas
- Buscará espacios para la venta de artesanías en vía pública
- 17:00 horas
- Prestadores de servicios médicos de Gustavo A. Madero
- Solicitarán homologación salarial y mejores condiciones laborales
- 18:00 horas
- Partido del Comerciante Popular y Trabajador No Asalariado
- Pedirá autorización para comercializar productos en accesos de Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.
Xochimilco
- 14:00 horas
- Movimiento Antorchista de Xochimilco
- Solicitará apoyos para infraestructura, servicios públicos y familias afectadas por lluvias
Álvaro Obregón
- Durante el día
- Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza
- Exigirá el pago completo de pensiones
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