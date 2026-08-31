Fuerte lluvia azota CDMX: hay Alerta Amarilla en 11 alcaldías

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Prevén lluvias, chubascos y posible granizo en CDMX. FOTO: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para 11 alcaldías de la Ciudad de México ante la presencia y pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo durante la tarde de este lunes 31 de agosto.

Las precipitaciones ya se presentan en distintos puntos de la capital, por lo que las autoridades llaman a tomar precauciones, principalmente al circular por calles y avenidas.

¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla por lluvia?

De acuerdo con la SGIRPC, la alerta contempla a las siguientes 11 demarcaciones:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

La alerta fue emitida a las 13:25 horas y estará vigente de las 13:30 a las 20:00 horas de este 31 de agosto.

Tormentas avanzan de sur a norte en CDMX

Tormentas recorren la Ciudad de México de sur a norte, con mayor intensidad en Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde la lluvia está acompañada de rayos y granizo. También se reportan condiciones similares en Ocoyoacac, Estado de México, en San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan, se observa la intensidad de la lluvia durante esta tarde.

#Reportando ⛈️ | #Tormentas recorren de sur a norte la #CDMX. ⚠️



☔🔴 Lo más fuerte se observa en Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco y Ocoyoacac (EdoMéx) donde la lluvia se acompaña de #rayos y #granizo.



👇🏻Así se observa en San Andrés Totoltepec esta tarde.



📷: @Gaby_MorM. pic.twitter.com/BDprPOOV2D — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 31, 2026

Lluvia fuerte se registra en San Miguel Ajusco

Se registra lluvia fuerte en San Miguel Ajusco, alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Ante las condiciones meteorológicas, se recomienda a automovilistas y peatones extremar precauciones al circular por la zona.

🌧️⚠️ Lluvia fuerte en San Miguel Ajusco



Se registra lluvia fuerte en San Miguel Ajusco, alcaldía Tlalpan.



🚗🌧️ Se recomienda a automovilistas y peatones extremar precauciones al circular por la zona. pic.twitter.com/gGyMHMMMDt — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) August 31, 2026

Granizo afecta la zona alta del Ajusco tras lluvia fuerte

La lluvia fuerte registrada al sur de la Ciudad de México estuvo acompañada por una importante caída de granizo en la zona alta del Ajusco, alcaldía Tlalpan. En imágenes compartidas en redes sociales se observa la acumulación de granizo en el área.

#Reportando ⛈️ | Llovió y fuerte al sur de la #CDMX. 🔴



🧊Tal como se indicó en nuestro monitoreo, se registró importante caída de granizo al sur de la Ciudad Así se vio la zona alta del #Ajusco,#Tlalpan.



⚠️ Condiciones advertidas en nuestro pronóstico matutino.



📷: Yolotzin. pic.twitter.com/06JkMRghSY — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 31, 2026

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias?

Entre las recomendaciones emitidas por la SGIRPC se encuentran:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar

Mantener cerradas puertas y ventanas

No cruzar calles o avenidas donde haya corrientes de agua

Si sales de casa, llevar paraguas o impermeable

Mantenerse atento a posibles caídas de ramas, árboles y lonas

La dependencia también pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia a las autoridades correspondientes.

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