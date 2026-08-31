Fuerte lluvia azota CDMX: hay Alerta Amarilla en 11 alcaldías
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para 11 alcaldías de la Ciudad de México ante la presencia y pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo durante la tarde de este lunes 31 de agosto.
Las precipitaciones ya se presentan en distintos puntos de la capital, por lo que las autoridades llaman a tomar precauciones, principalmente al circular por calles y avenidas.
¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla por lluvia?
De acuerdo con la SGIRPC, la alerta contempla a las siguientes 11 demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
La alerta fue emitida a las 13:25 horas y estará vigente de las 13:30 a las 20:00 horas de este 31 de agosto.
Tormentas avanzan de sur a norte en CDMX
Tormentas recorren la Ciudad de México de sur a norte, con mayor intensidad en Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde la lluvia está acompañada de rayos y granizo. También se reportan condiciones similares en Ocoyoacac, Estado de México, en San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan, se observa la intensidad de la lluvia durante esta tarde.
Lluvia fuerte se registra en San Miguel Ajusco
Se registra lluvia fuerte en San Miguel Ajusco, alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Ante las condiciones meteorológicas, se recomienda a automovilistas y peatones extremar precauciones al circular por la zona.
Granizo afecta la zona alta del Ajusco tras lluvia fuerte
La lluvia fuerte registrada al sur de la Ciudad de México estuvo acompañada por una importante caída de granizo en la zona alta del Ajusco, alcaldía Tlalpan. En imágenes compartidas en redes sociales se observa la acumulación de granizo en el área.
¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias?
Entre las recomendaciones emitidas por la SGIRPC se encuentran:
- Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar
- Mantener cerradas puertas y ventanas
- No cruzar calles o avenidas donde haya corrientes de agua
- Si sales de casa, llevar paraguas o impermeable
- Mantenerse atento a posibles caídas de ramas, árboles y lonas
La dependencia también pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia a las autoridades correspondientes.
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